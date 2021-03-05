華裔姊弟成立「保護唐人街」 免費護送長者外出

楊姍迪(右)與弟弟成立了「保護唐人街」組織，提供志工護送長者出行。(楊姍迪提供)

紐約市 近日頻發針對亞裔 的暴力案件，且亞裔長者經常成為攻擊目標，讓社區人心惶惶；曼哈頓華埠 一對華裔姊弟擔心有更多長者再遭受攻擊，因此不敢出門，成立「保護唐人街」(Protect Chinatown)組織，長者只要一通電話，就會有志工陪伴外出，保護出行安全。

紐約市針對亞裔的暴力案件，多鎖定落單且年長的亞裔長者，楊姍迪(Sandy Angela Yang)和楊曉東(Ricky Xiao Yang)兩姊弟看到這些暴力案件，開始擔心自己父母外出安全，進而發想成立非營利機構，號召年輕志願者，陪著長者或有需要的人出行，過程完全免費，幾天前成立了「保護唐人街」組織。

該組織行銷溝通主任楊姍迪表示，她和弟弟從小在華埠長大，看到新冠肺炎疫情對華埠的影響不僅在經濟層面，也讓華裔社區安全再度受到挑戰，讓他們感到「華埠不再一樣了」；新成立的「保護唐人街」，作用是透過長者或有需要者打電話、上網預約，提供要出行的時間、出發點及終點地址，該組織就會與廣大的志工團媒合，派志工「護送」長者出門，以避免長者在出行過程中落單，成為攻擊者的目標。

「保護唐人街」組織免費為有需要者，與志工媒合提供護送服務，全程免費。(楊姍迪提供)

楊姍迪說，參與該組織的志工各個年齡、背景都有，且除了英文外還會說多種語言，包括國語、廣東話、福州話、台山話；該組織在發出消息後，就吸引不少人成為志工，希望為社區長者服務，目前約有80多名志工，未來她也希望繼續服務至其他社區。

疫情持續下，即便提供給社區免費服務，仍要注意防疫；楊姍迪表示，志工在報名前，都需要提供新冠檢測陰性或是疫苗接種證明，不希望在保護社區的同時，將病毒傳染給高風險的長者，成為防疫破口。

「保護唐人街」目前已開始提供服務，有需要者可在出行前24小時撥打電話預約，就會有志工在指定的時間地點，陪著預約者出行；同時該組織也接受捐款，作為志工購買個人防護用品及交通支出之用。

詳情可上https://www.protectchinatown.com/查詢，預約電話為(646)543-4055或上網填表https://forms.gle/fksmNxF3NMTgA11V8，報名志工則可上https://forms.gle/2Tn1kHkgbmrpyi7L9。