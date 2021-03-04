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防疫鬆綁 藝術、娛樂場館4月2日起重開

記者和釗宇／紐約報導
嬌生疫苗3日運抵紐約，67歲的長島居民Susan Maxwell-Trumble，成為首批接種的州民。(路透)
嬌生疫苗3日運抵紐約，67歲的長島居民Susan Maxwell-Trumble，成為首批接種的州民。(路透)

州長葛謨(Andrew Cuomo)3日表示，新冠疫情多項數據已經回落至假日季高峰之前，因此恢復經濟的滑門也可加速開啟；州府宣布，自3月22日起將提高聚集活動人數上限，自4月2日起，藝術、娛樂場館可恢復開放，客容量33%；不過，新冠疫情緊急狀態4月30日到期後將延續，直至聯邦政府宣布疫情結束；紐約市衛生局表示，預計4月底到5月初將能為所有成年市民供應疫苗

葛謨表示，目前全州七天平均新冠檢測陽性率已經從1月4日7.94%的最高點降至3.18%，七天平均新冠住院人數也從1月21日最高8991人降至5433人，低於去年12月25日的6686人；除紐約市、長島和中哈德遜地區外，其他地區的七天平均陽性率均低於3%。

此外，目前全州已經累積施打新冠疫苗近482萬劑，嬌生(Johnson & Johnson)疫苗3日已到貨，第一批為16萬4800劑；首批嬌生疫苗將分配至賈維茨中心(Javits Center)等三個大規模接種點，供夜間運營時接種。

但葛謨說，嬌生疫苗隨後供應可能延遲，因此第一批嬌生疫苗用完之後，三大接種點將不再夜間運營，待補貨後再做決定；預計本輪夜間運營將持續幾日到數周。

紐約市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)在接受彭博採訪時表示，預計4月底5月初，紐約市就能擁有足夠的疫苗供應，為所有想接種的民眾接種；他說，目前紐約市已有15.6%的居民至少接種一針，「我們已經奠定疫苗接種系統的基礎，未來幾個月將持續擴大接種量。」

葛謨說，鑒於疫情已經緩解，疫苗接種加速，因此恢復經濟的步伐可以適當放快；即日起完全接種疫苗者，若在接種後90天內來訪紐約州，不必隔離或提出陰性檢測證明，但國際來客仍須遵守聯邦政府隔離規定。

另外，從3月22日起，住宅樓內可進行十人以下聚集活動，室外人數限制25人；大型社交活動的人數限制則從50人增至100人，室外社交活動人數限制增至200人，所有人仍須戴口罩並保持社交距離。

大型活動、藝術和娛樂場館自4月2日起可恢復運營，客容量限制在33%，室內活動不超過100人，室外不超過200人；若要求觀眾入場出示陰性檢測證明，室內活動容量可升至150人，室外可升至500人。

葛謨也表示，疫情仍未結束，因此疫情緊急狀態4月30日到期之後，將會延續至聯邦政府宣布疫情結束為止；不過，州府已經和州議會達成協議，州議會可以以簡單多數廢除州長的行政令；另外，州府若要宣布政策更改，須在更改生效前五天通知州議會，緊急情況除外。

葛謨表示，儘管聯邦政府已經多次增加疫苗供應，目前預計5月底前產出足夠給所有美國成年人接種的疫苗，但變種病毒會一直存在且變異，仍然很危險，未來可能要求已接種疫苗的民眾補針；所以，經濟重啟不能像某些州一下子放開，「如果放開太快，疫情就會捲土重來。」

嬌生疫苗3日運抵紐約，長島南岸大學醫院的藥劑師將疫苗放入冰櫃儲藏。(美聯社)
嬌生疫苗3日運抵紐約，長島南岸大學醫院的藥劑師將疫苗放入冰櫃儲藏。(美聯社)
紐約市衛生局表示，預計4月底到5月初將能為所有成年市民供應疫苗。（州長辦公室提供...
紐約市衛生局表示，預計4月底到5月初將能為所有成年市民供應疫苗。（州長辦公室提供）
全州已經累積施打新冠疫苗近482萬劑。（州長辦公室提供）
全州已經累積施打新冠疫苗近482萬劑。（州長辦公室提供）
葛謨(左)宣布，自3月22日起將提高聚集活動人數上限，自4月2日起，藝術、娛樂場...
葛謨(左)宣布，自3月22日起將提高聚集活動人數上限，自4月2日起，藝術、娛樂場館可恢復開放。（州長辦公室提供）

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