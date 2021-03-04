紐約客談／華裔從掃門前雪到見義勇為 盼鄭勇之舉愈來愈多

華裔 男子鄭勇見義勇為勇鬥歹徒犧牲的事蹟，近期成為紐約華人 社區的熱門話題，華人被「自掃門前雪」這頂帽子扣得太久，終於有人挺身而出，但卻付出了生命的慘重代價；鄭勇精神讓華社再次高度團結，也希望鄭勇這樣的義舉能愈來愈多。

福州移民鄭勇，上月26日在街頭目睹一椿搶劫案，和多名華裔一起挺身而出，卻不幸被非洲裔劫匪刺死；鄭勇身為全家頂梁柱，剛剛拿到綠卡，本將衣錦還鄉，和分別數十年的家人團聚，卻不想因為英勇之舉，成為全家人的終身遺憾。

「膽小」、「怕事」、「關起門過自己小日子」，彷彿是過去其他族裔對華裔「看破不說破」的評價，就連不少華裔警員對此也表達過無奈，「即使警察抓到嫌犯都不敢出來指證，有什麼用」；但鄭勇之舉卻與以往的華人形象截然不同。

有人說鄭勇之舉不值得，如果他能預先知道自己挺身而出幫助的那幾個受害者，連他的悼念儀式都不敢露面，都不敢公開說一聲「謝謝」，他是不是會停下自己不顧一切衝上前勇鬥劫匪的腳步？

無論如何，鄭勇的事蹟讓整個華社再次高度團結起來，華人受夠了成為罪案的受害者，受夠了疫情爆發一年來不斷的仇恨亞裔犯罪；大家用實際行動證明，鄭勇之舉值得被肯定，他的家人將會被很好地照顧，社區捐款源源不斷。

更重要的是，鄭勇的精神讓華人開始正視自己以往的懦弱，敢於底氣十足地向犯罪喊出「華人不再怕，敢來一個就打一個」的口號；只是希望口號不僅僅是口號，而是變成真正讓大家長久團結一致、勇敢向前的實際行動。願有更多鄭勇湧現。

（紐約客談 ，每周二至周六見報。）