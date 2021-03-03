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葛謨衰爆 州議會限新發行政令 國會眾議員萊斯要他辭職

記者和釗宇／紐約報導
要求紐約州長葛謨辭職的聲浪越來越高，2日有州民聚集在曼哈頓中城的州長辦公樓前，要求葛謨辭職下台。(美聯社)
要求紐約州長葛謨辭職的聲浪越來越高，2日有州民聚集在曼哈頓中城的州長辦公樓前，要求葛謨辭職下台。(美聯社)

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)的性騷擾醜聞愈演愈烈，一周內出現三名女性指控其性騷後，紐約州參眾兩會2日達成協議，將推出法案限制葛謨新發行政令，將封鎖事宜的決定權交還地方政府；同時，要求葛謨辭職的聲浪越來越大，來自長島的民主黨紐約州國會眾議員萊斯(Kathleen Rice)成為要求其辭職的最高階民代。

民主黨籍州眾議員沃納(Carrie Woerner)表示，州議會最早將於5日(周五)通過這項法案，將剝奪葛謨自疫情以來的緊急狀態權利，將其行政令的範圍限制在「必要的防疫和促進疫苗接種」方面；同時，法案還要求葛謨對所有行政令提供線上報告，增加透明度；目前葛謨辦公室尚未對此作出回應。

州眾議長希士提(Carl Heastie)表示，「葛謨的這些緊急狀態權力，是在我們對新冠病毒一無所知、遭其肆虐的形勢下授予他的，現在是時候讓政府回歸正常運作。」

該法案的其他內容還包括，恢復地方政府推出行政令的權力，不必再經過州府同意；此前，葛謨已經多次與地方政府產生分歧，包括和紐約市長白思豪(Bill de Blasio)在疫情封鎖和學校重啟問題的爭吵。

同時，六名極左翼民主黨籍州眾議員2日聯合要求葛謨辭職，國會參議員萊斯也加入其中，成為首位呼籲葛謨辭職的國會議員。

不過，其他國會議員目前仍保持謹慎；來自紐約的參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)等僅表示，針對葛謨的指控非常嚴重、「令人不安」，並支持調查。

一直呼籲揭露葛謨掩蓋養老院疫情醜聞的州眾議員金兌錫(Ron Kim)則表示，目前他和其他民主黨議員正在「形成共識」，推翻葛謨；「我們中的一些人正在推動彈劾，每天有更多人呼籲他下台或辭職；我不認為他應該繼續享有繼續執政的特權，一個又一個女性正在站出來指控他的性騷行為。」

CNN主編暨資深記者希利薩(Chris Cillizza)則撰文稱，萊斯要求葛謨辭職影響巨大，也會給其他民主黨人帶來更大壓力，未來72小時將決定葛謨的命運；他認為，葛謨需要確保不會再有國會議員要求他辭職，同時不會再有更多女性站出來指控他性騷，才能避免短期更大辭職壓力。

紐約州參眾兩會2日達成協議，稱將推出法案限制葛謨新發行政令，推動將封鎖事宜的決定...
紐約州參眾兩會2日達成協議，稱將推出法案限制葛謨新發行政令，推動將封鎖事宜的決定權交還地方政府。（州長辦公室提供）

葛謨 紐約州 民主黨

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