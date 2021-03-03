我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

3接種點夜間服務 白思豪：我打嬌生疫苗

記者和釗宇／紐約報導
州府將在洋基球場等大規模接種點夜間試點施打新獲批准的嬌生疫苗。（州長辦公室提供）
州府將在洋基球場等大規模接種點夜間試點施打新獲批准的嬌生疫苗。（州長辦公室提供）

嬌生(Johnson & Johnson)疫苗本周將到貨，州長葛謨(Andrew Cuomo)2日表示，將在三個大規模接種點夜間試點施打新獲批准的嬌生疫苗；市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，他會選擇接種嬌生疫苗，並呼籲州府放寬接種資格限制，允許清潔工人等接種疫苗。

葛謨表示，全州目前已經施打超過300萬劑第一針疫苗，第一針的利用率已經達到95%，已有15.2%人口已接種一針；州府預計，本周將有大約16萬4800劑嬌生疫苗到貨，再加上輝瑞和莫德納疫苗，本周總到貨量將達87萬8080劑，創下歷史最高。

他還表示，州府將推出試點項目，在洋基球場(Yankee Stadium)、賈維茨中心(Javits Center)和州博覽會接種點的夜間營業時間施打嬌生疫苗，實現24小時服務。

其中，洋基球場接種點將從4日(周四)開始試點，試點時間為每日晚8時至次日早7時，3日(周三)早11時起接受預約，僅限布朗士區有資格接種人士接種；賈維茨中心將從5日(周五)開始試點，時間為晚9時至次日6時，4日早8時起開放預約。

白思豪說，第一批嬌生疫苗將於3日或4日運抵紐約市；嬌生的競爭對手默克制藥(Merck & Co.)也將協助生產這一疫苗，白思豪表示呼籲聯邦政府啟動國防生產法，增加疫苗供應。

他表示，全市疫苗施打量達到200萬劑，意味著紐約市有能力在供貨不足的情況下為更多人接種，目前目標是6月施打500萬劑。

白思豪還強調，嬌生疫苗只打一針，也能有效抵抗新冠病毒；他表示，自己更願意接種嬌生疫苗，而非需要打兩針的輝瑞和莫德納疫苗；「嬌生疫苗是正確的選擇，我就會選擇只打一針的疫苗。」

市府上門接種服務也會採用嬌生疫苗，給出行不便的老年人和殘障人士接種；白思豪說，嬌生疫苗易於儲存，攜帶方便，而且只打一針，是上門接種的最佳選擇；不過他也表示，上門接種服務耗費人力巨大，啟動需要時間，預計最快將在本月開始。

此外，他還呼籲州府放寬接種資格限制，稱隨著經濟逐步恢復，清潔工人、建築工人、衛生檢查員、求職中心人員、地區檢察官和法院辦公人士、陪審團、救生員等，都應有資格接種疫苗。

紐約市已施打200萬劑新冠疫苗；圖為在賈維茲中心，2日有眾多市民排隊等候接種疫苗...
紐約市已施打200萬劑新冠疫苗；圖為在賈維茲中心，2日有眾多市民排隊等候接種疫苗。(歐新社)
白思豪表示，全市新冠疫苗施打量已經超過200萬劑。（市長辦公室提供）
白思豪表示，全市新冠疫苗施打量已經超過200萬劑。（市長辦公室提供）
葛謨表示全州超過15%的人口至少已接種一劑疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨表示全州超過15%的人口至少已接種一劑疫苗。（州長辦公室提供）

疫苗 嬌生 白思豪

上一則

葛謨衰爆 州議會限新發行政令 國會眾議員萊斯要他辭職

下一則

發現紐約首例病人 華醫：錯過兒子第一步

延伸閱讀

紐約市疫苗施打逾200萬劑 白思豪：嬌生本周到 我會選嬌生

紐約市疫苗施打逾200萬劑 白思豪：嬌生本周到 我會選嬌生
摸臉索吻、脅迫辭職…葛謨性騷擾爆不停 下台聲浪高漲

摸臉索吻、脅迫辭職…葛謨性騷擾爆不停 下台聲浪高漲
新冠疫情爆發周年 白思豪批疫苗分配不公

新冠疫情爆發周年 白思豪批疫苗分配不公
婚禮上伸鹹豬手 葛謨性騷擾爆不停 辭職聲浪高漲

婚禮上伸鹹豬手 葛謨性騷擾爆不停 辭職聲浪高漲
紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗

紐約市新冠疫情一周年 白思豪:全市已施打近200萬劑疫苗
白思豪：葛謨道歉不真誠 暗示若性騷屬實 葛謨應辭職

白思豪：葛謨道歉不真誠 暗示若性騷屬實 葛謨應辭職

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
刺死鄭勇嫌犯史密斯被捕。（本報檔案照）

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

2021-03-01 12:40
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
嫌犯用槍指著受害人頭部。(警方提供)

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

2021-02-28 15:27
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

2021-02-28 02:30
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？