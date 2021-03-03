3接種點夜間服務 白思豪：我打嬌生疫苗
嬌生(Johnson & Johnson)疫苗本周將到貨，州長葛謨(Andrew Cuomo)2日表示，將在三個大規模接種點夜間試點施打新獲批准的嬌生疫苗；市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，他會選擇接種嬌生疫苗，並呼籲州府放寬接種資格限制，允許清潔工人等接種疫苗。
葛謨表示，全州目前已經施打超過300萬劑第一針疫苗，第一針的利用率已經達到95%，已有15.2%人口已接種一針；州府預計，本周將有大約16萬4800劑嬌生疫苗到貨，再加上輝瑞和莫德納疫苗，本周總到貨量將達87萬8080劑，創下歷史最高。
他還表示，州府將推出試點項目，在洋基球場(Yankee Stadium)、賈維茨中心(Javits Center)和州博覽會接種點的夜間營業時間施打嬌生疫苗，實現24小時服務。
其中，洋基球場接種點將從4日(周四)開始試點，試點時間為每日晚8時至次日早7時，3日(周三)早11時起接受預約，僅限布朗士區有資格接種人士接種；賈維茨中心將從5日(周五)開始試點，時間為晚9時至次日6時，4日早8時起開放預約。
白思豪說，第一批嬌生疫苗將於3日或4日運抵紐約市；嬌生的競爭對手默克制藥(Merck & Co.)也將協助生產這一疫苗，白思豪表示呼籲聯邦政府啟動國防生產法，增加疫苗供應。
他表示，全市疫苗施打量達到200萬劑，意味著紐約市有能力在供貨不足的情況下為更多人接種，目前目標是6月施打500萬劑。
白思豪還強調，嬌生疫苗只打一針，也能有效抵抗新冠病毒；他表示，自己更願意接種嬌生疫苗，而非需要打兩針的輝瑞和莫德納疫苗；「嬌生疫苗是正確的選擇，我就會選擇只打一針的疫苗。」
市府上門接種服務也會採用嬌生疫苗，給出行不便的老年人和殘障人士接種；白思豪說，嬌生疫苗易於儲存，攜帶方便，而且只打一針，是上門接種的最佳選擇；不過他也表示，上門接種服務耗費人力巨大，啟動需要時間，預計最快將在本月開始。
此外，他還呼籲州府放寬接種資格限制，稱隨著經濟逐步恢復，清潔工人、建築工人、衛生檢查員、求職中心人員、地區檢察官和法院辦公人士、陪審團、救生員等，都應有資格接種疫苗。
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