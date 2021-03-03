3接種點夜間服務 白思豪：我打嬌生疫苗

州府將在洋基球場等大規模接種點夜間試點施打新獲批准的嬌生疫苗。（州長辦公室提供）

嬌生 (Johnson & Johnson)疫苗 本周將到貨，州長葛謨(Andrew Cuomo)2日表示，將在三個大規模接種點夜間試點施打新獲批准的嬌生疫苗；市長白思豪 (Bill de Blasio)則表示，他會選擇接種嬌生疫苗，並呼籲州府放寬接種資格限制，允許清潔工人等接種疫苗。

葛謨表示，全州目前已經施打超過300萬劑第一針疫苗，第一針的利用率已經達到95%，已有15.2%人口已接種一針；州府預計，本周將有大約16萬4800劑嬌生疫苗到貨，再加上輝瑞和莫德納疫苗，本周總到貨量將達87萬8080劑，創下歷史最高。

他還表示，州府將推出試點項目，在洋基球場(Yankee Stadium)、賈維茨中心(Javits Center)和州博覽會接種點的夜間營業時間施打嬌生疫苗，實現24小時服務。

其中，洋基球場接種點將從4日(周四)開始試點，試點時間為每日晚8時至次日早7時，3日(周三)早11時起接受預約，僅限布朗士區有資格接種人士接種；賈維茨中心將從5日(周五)開始試點，時間為晚9時至次日6時，4日早8時起開放預約。

白思豪說，第一批嬌生疫苗將於3日或4日運抵紐約市；嬌生的競爭對手默克制藥(Merck & Co.)也將協助生產這一疫苗，白思豪表示呼籲聯邦政府啟動國防生產法，增加疫苗供應。

他表示，全市疫苗施打量達到200萬劑，意味著紐約市有能力在供貨不足的情況下為更多人接種，目前目標是6月施打500萬劑。

白思豪還強調，嬌生疫苗只打一針，也能有效抵抗新冠病毒；他表示，自己更願意接種嬌生疫苗，而非需要打兩針的輝瑞和莫德納疫苗；「嬌生疫苗是正確的選擇，我就會選擇只打一針的疫苗。」

市府上門接種服務也會採用嬌生疫苗，給出行不便的老年人和殘障人士接種；白思豪說，嬌生疫苗易於儲存，攜帶方便，而且只打一針，是上門接種的最佳選擇；不過他也表示，上門接種服務耗費人力巨大，啟動需要時間，預計最快將在本月開始。

此外，他還呼籲州府放寬接種資格限制，稱隨著經濟逐步恢復，清潔工人、建築工人、衛生檢查員、求職中心人員、地區檢察官和法院辦公人士、陪審團、救生員等，都應有資格接種疫苗。