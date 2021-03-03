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捨命見義勇為 鄭勇打破華人負面印象

記者顏潔恩／紐約報導
亞裔維權大聯盟2日召開記者會，出席者包括參與營救的路人、死傷者的家屬等。(記者顏潔恩╱攝影)
亞裔維權大聯盟2日召開記者會，出席者包括參與營救的路人、死傷者的家屬等。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道日前發生劫案，造成一死三傷，死者鄭勇的家屬2日終於和他見最後一面，在曼哈頓華埠舉行告別式；參與營救的路人、死傷者的家屬稍後出席由亞裔維權大聯盟的記者會，再次強調鄭勇等人見義勇為的事蹟，希望打破對華人移民固有的負面偏見，展示華人的團結力量。

2月26日晚，多名非洲裔男子前往58街723號一個地下室賭檔，在搶走店內財物後離開，之後多人從店內追出；不少華人在街上聽聞搶劫，鄭勇、劉用發等人路見不平相助，不料被匪用利器一頓亂刺，鄭勇宣告不治，劉用發還在留院觀察。

刺死鄭勇的嫌犯史密斯(William Smith)日前已逮捕歸案，據警方最新調查，他還有九、十名同夥，正在通緝中。

鄭勇的家屬2日在華埠為他舉行告別式，遺孀趙津、14歲女兒、五歲兒子和多名親友均現身，送鄭勇最後一程；處理鄭勇遺體的安壽殯儀館也被其英勇事蹟所感動，免費贈送棺木，希望家屬能節哀。

在布碌崙稍後舉行的記者會上，趙津因傷心過度未出席，由哥哥趙姜鋒代為出面；他含淚說，妹妹五歲的兒子還不懂事，雖然知道父親去世了，但不明白死去的含義，看著父親遺體時愣愣地問：「爸爸的頭髮怎麼不見了？」

趙津看到丈夫遺容的一剎那整個人幾乎崩潰，還未走出陰霾，絲毫不敢想像未來的日子；目前鄭勇在中國的老母親尚未獲知惡耗，擔心她承受不住，家人暫以鄭勇患了新冠正在隔離為由隱瞞，希望能盡快將鄭母接來美國。

鄭勇的摯友林秀瑜表示，由於案件還在調查中，許多出手相救的路人無法透露太多細節，但她想凸顯眾人打抱不平的行為，「這就是我們想要的團結社區」，希望不法分子意識到，華人並非好欺負，不要再到華社鬧事。

記者會上，亞裔維權大聯盟總召集陳善莊也連線在醫院的劉用發，敘述當晚案發經過；劉用發說，1日下午傷口破裂，進行第二次手術，現在連呼吸都覺得疼痛，但他毫不後悔，「想著幫我們自己中國人」，打破外界說華人不夠團結的刻板印象。

亞裔維權大聯盟總召集陳善莊（持手機者）現場連線在醫院的劉用發，闡述自身的情況。(...
亞裔維權大聯盟總召集陳善莊（持手機者）現場連線在醫院的劉用發，闡述自身的情況。(記者顏潔恩╱攝影)

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