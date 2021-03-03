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社區發起捐款 籲將案發街改名鄭勇街

記者黃伊奕／紐約報導
陳燕芳(左三)、林志(左二)與林煜(右一)將2萬元善款交到鄭勇友人楊琪(右二)手中。（記者黃伊奕／攝影）
陳燕芳(左三)、林志(左二)與林煜(右一)將2萬元善款交到鄭勇友人楊琪(右二)手中。（記者黃伊奕／攝影）

見義勇為卻不幸被劫匪刺死的鄭勇，英勇事蹟受到社區廣泛關注，不少人主動為其家人發起捐款，其中華裔夫妻陳燕芳與林志，短短兩日內湊集2萬元善款，並於2日連同正在參選市議員的林煜，將該筆善款交到鄭勇親友手中；林煜也呼籲將案發街道以鄭勇名字命名，以此永遠紀念。

經營「樂家玩具公司」的陳燕芳與林志，在疫情爆發初期就曾主動發起身邊親友、客戶向醫護人員捐贈口罩，也因此累積了不少樂善好施的友人；在得知鄭勇事蹟後，他們為他英勇獻身的精神所感動，也同情其遺孀和子女面臨的生活困境，因此很快在此前收集口罩捐款的微信群，為鄭勇家屬發起募捐。

陳燕芳表示，群友對此募捐積極響應，短短兩天時間裡就有148人參與捐款，累積共2萬2369元善款；「我們身邊所有華人都很關注此事，我一說起捐款，大家都非常積極。」

2日陳燕芳、林志與林煜在與鄭勇家人溝通後，於下午3時將2萬元善款送至他們好友楊琪手中，陳燕芳表示，因為還有另外一名見義勇為的劉用發仍躺在醫院病床上，他也值得被肯定，所以和群友商量後決定將剩下部分善款擇日再交給他。

陳燕芳說「此次捐款只是一個開始，我們相信鄭勇家人需要的是長久的支持與陪伴，我們永遠會記得紐約華裔社區有鄭勇這樣一位英雄，也會一直幫助他生前最在乎的家人。」

林煜表示案件發生後他一直關注此案，為華裔社區團結一致幫助鄭勇家人的精神感動，他呼籲政府將案發的57街交7大道至8大道以鄭勇命名，讓社區永遠記住鄭勇這位英雄和他的英勇事蹟。

華裔 微信 紐約

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