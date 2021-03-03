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紐約客談／賭博還是娛樂場所？劫匪照搶

紐約客談

「搓麻將」是華社的主要休閒之一，多少社團「掛羊頭、賣狗肉」，暗地裡經營麻將館，表面上風光、興盛不衰，全靠麻將桌上籠絡僑胞感情；至少在紐約，執法人員也懂得麻將是華人喜愛的社交活動，只要經營得夠低調，也會睜一隻眼、閉一隻眼。

但自古以來，有金錢糾紛的地方很難做到全身而退，有罪的不只是賭博本身，它還可能涉及黑幫暴力、毒品交易、放高利貸、群眾圍毆等勾當。

倘若用「非法賭檔」去形容這些場所，必定引起社團的不滿，稱「不過是普通社團會所，偶爾開個麻將桌，鄉親打打麻將消遣」。

而明文規定「娛樂無事，賭博違法」，若麻將館有抽成，法律就可以追究；這時會員們可能又要解釋，「交幾塊錢給社團作為捐款，不算什麼抽成」。

反正想要狡辯，有的是藉口。

而聲稱給鄉親聚會的場所，也逃不了「有人的地方就有是非」的定律；布碌崙(布魯克林)八大道近期發生的麻將館劫案中，試想若不是有人洩密或有內幕，非洲裔劫匪怎麼得知這個地方有現金流動？還提前過去踩點？

案件疑點重重，當大多數人把注意力放在「外人來到社區犯案，必須譴責」、「華人出手相救，展現團結力量」的同時，也別忘了，華社確實存在賭博風氣，一些社團確實給劫匪製造了機會；賠了一條人命，經營者馬上跳出來解釋，不是非法賭檔，只是消遣場所，也只是不想背負太重的罵名罷了。

麻將館究竟是賭博還是娛樂場所？對劫匪來說也不重要；比起戒備森嚴的Casino賭場，麻將館顯得手無縛雞之力，當然屢屢成為搶劫目標。

華人 紐約 布碌崙

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