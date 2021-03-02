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小商家疫期輕度違規 罰款擬退

記者和釗宇／紐約報導
新冠疫情讓眾多商家難以為繼。（記者洪群超/攝影）
新冠疫情讓眾多商家難以為繼。（記者洪群超/攝影）

新冠疫情紐約市小商業者打擊嚴重，市議會日前推出兩項提案，要求市府為小商業者提供罰金降低、豁免及退還機會；市議會小商業委員會(Small Business Committee)3月1日針對這兩項提案舉行公聽會，市小商業服務局(Department of Small Business Service)表態支持。

市小商業委員會主席周奈(Mark Gjonaj)表示，小商業者在疫情之前就長期面臨罰款負擔太重的問題，疫情的到來又加劇了解決這一問題的緊迫性，太多小商業者處經營掙扎；他說，市議會已經對市府針對小商業者的罰款規定進行了長達一年的審核，隨後制定了兩項提案，預計將永久性地改革超過180項罰款規定，並向小商業者提供罰款退還作為救濟。

由市議員吉布森(Vanessa Gibson)等提出的2233號提案擬改革超過180向有關衛生、健康、噪音和其他方面的違規罰款規定，並向餐館、洗衣、交通、消費者事務、典當等行業的小商業者提供罰款救助，包括降低現有罰款、取消首犯警告以及允許商家限期改正，避免罰款；例如樓宇局可以對室外招牌違規的商家罰款1250元，但提案擬給予小商業者30天的改正期限，改正後就可免交罰款。

另一項提案則由市議員周奈等提出，計畫對去年3月12日市長白思豪(Bill de Blasio)宣布進入疫情緊急狀態後，因輕度違規而吃到罰款的小商業者，給予罰款豁免或退還，同時為二犯或三犯的商家提供額外的改正寬限期；數據顯示，從去年7月至10月，市衛生局共收繳罰款840萬元，消費者保護局則收繳罰款290萬元。

市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)表示，新冠疫情的確給小商業者造成巨大損失，該局認同兩項提案的目標，未來將繼續審查提案所擬規定，並與市府合作，創造一個更加寬鬆的商業環境，減輕業者的監管負擔。

不過，市消費者與勞工保護局局長薩拉斯(Lorelei Salas)表示，提案中的部分規定可能稀釋該局在「消費者保護法」(Consumer Protection Law)中規定的職權，導致消費者權益受到侵害，因此表示反對；她舉例說，有關價格欺詐的罰款如果減輕或者免除，就會被一些無良商家利用，起不到懲戒的作用，讓繼續坑害消費者。

疫情 紐約市 白思豪

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