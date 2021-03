紐約客談／陳智博、藍可兒案 心理疾病不可輕忽

這個社會在對待心理疾病的態度,就像是「房間裡的大象」,不去看、不去說,就沒有問題。(本報檔案照)

賓州華青陳智博 (Christian Hall)去年底抑鬱情緒折磨,在高速公路上遭到州警開七槍致死,家屬舉辦記者會,希望為愛子尋求正義及真相;他的母親霍爾菲說,亞裔被認為比較安靜、不會抵抗,就像是隱形一樣;而這個社會在對待心理疾病的態度,就像是「房間裡的大象」,不去看、不去說,就沒有問題。

陳智博從小受到身體疾病和情緒障礙的折磨卻樂觀面對,他的家人、親友站在大眾面前,訴說他的美好,新冠疫情爆發後,陳智博不幸確診,更加重他的抑鬱情緒。

近日網飛(Netflix)的熱門紀錄片「犯罪現場:賽西爾酒店失蹤事件」(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel),讓藍可兒案再度成為討論熱潮,有人認為藍可兒遭人謀殺,更有些人相信有「非自然因素」,但根據法醫辦公室驗屍結果,認為藍可兒的意外溺死,躁鬱症為最大因素。

影片中也提到那些居住在遊民巷(skid row)的遊民心理健康問題,而曾被懷疑有涉案嫌疑的死亡系歌手,更因此罹患抑鬱症,一度想輕生。

雖然華裔 社區近年來開始關注心理疾病,但將心理疾病與「罪犯」拉上等號的現象,不僅在華裔社區,整個社會都有此誤解,陳智博、藍可兒的死亡可能心理疾病占部分因素,但社會的誤解,更一步步將他們逼向死亡懸崖。

居住在紐約,常會看到有些人精神狀況不佳,但來往的人們對他們漠視,擔心自己遭到波及,不過這些人也曾經是和我們同樣,擁有認知、能分辨是非黑白的「正常人」,他們需要的,不是我們冰冷對待,而是溫暖的雙手。

(紐約客談 ,每周二至周六見刊)