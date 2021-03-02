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南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

紐約客談／陳智博、藍可兒案 心理疾病不可輕忽

紐約客談
這個社會在對待心理疾病的態度，就像是「房間裡的大象」，不去看、不去說，就沒有問題。(本報檔案照)
這個社會在對待心理疾病的態度，就像是「房間裡的大象」，不去看、不去說，就沒有問題。(本報檔案照)

賓州華青陳智博(Christian Hall)去年底抑鬱情緒折磨，在高速公路上遭到州警開七槍致死，家屬舉辦記者會，希望為愛子尋求正義及真相；他的母親霍爾菲說，亞裔被認為比較安靜、不會抵抗，就像是隱形一樣；而這個社會在對待心理疾病的態度，就像是「房間裡的大象」，不去看、不去說，就沒有問題。

陳智博從小受到身體疾病和情緒障礙的折磨卻樂觀面對，他的家人、親友站在大眾面前，訴說他的美好，新冠疫情爆發後，陳智博不幸確診，更加重他的抑鬱情緒。

近日網飛(Netflix)的熱門紀錄片「犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件」(Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel)，讓藍可兒案再度成為討論熱潮，有人認為藍可兒遭人謀殺，更有些人相信有「非自然因素」，但根據法醫辦公室驗屍結果，認為藍可兒的意外溺死，躁鬱症為最大因素。

影片中也提到那些居住在遊民巷(skid row)的遊民心理健康問題，而曾被懷疑有涉案嫌疑的死亡系歌手，更因此罹患抑鬱症，一度想輕生。

雖然華裔社區近年來開始關注心理疾病，但將心理疾病與「罪犯」拉上等號的現象，不僅在華裔社區，整個社會都有此誤解，陳智博、藍可兒的死亡可能心理疾病占部分因素，但社會的誤解，更一步步將他們逼向死亡懸崖。

居住在紐約，常會看到有些人精神狀況不佳，但來往的人們對他們漠視，擔心自己遭到波及，不過這些人也曾經是和我們同樣，擁有認知、能分辨是非黑白的「正常人」，他們需要的，不是我們冰冷對待，而是溫暖的雙手。

紐約客談，每周二至周六見刊）

陳智博 紐約客談 華裔

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