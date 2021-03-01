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猶太裔小馬 拍片推介中餐館

記者顏嘉瑩／紐約報導
小馬希望透過影片，為那些在新冠肺炎疫情中掙扎的小商家打氣，並呼籲各族裔在疫情中間應更有同理心。(小馬提供)
小馬希望透過影片，為那些在新冠肺炎疫情中掙扎的小商家打氣，並呼籲各族裔在疫情中間應更有同理心。(小馬提供)

經常在YouTube上用流利中文介紹曼哈頓華埠美食、推廣中華文化的網紅小馬(Arieh Smith)，日前在農曆新春期間送給五間中餐館共5000元的紅包；作為猶太裔的小馬2月28日接受本報專訪時表示，希望透過該影片為那些在新冠肺炎疫情中掙扎的小商家打氣，呼籲各族裔社區在疫情中間應更有同理心，共度難關。

住在華埠多年的小馬表示，會想送給這些餐館紅包，主要是疫情重創紐約餐館業，自己平常也會去這些餐館光顧，聊天過程中業者多提到生意差，剛好在日前有粉絲留言，提議若要幫助社區，可成立一個「社區基金」，身為YouTuber的小馬，於是思考該如何透過有趣的方式，既能夠幫到社區，又能夠拍成影片。

小馬說，在一個贊助商的支持下，他將贊助商提供的經費，包成五個1000元的大紅包，分送給五間他熟悉的餐館，希望能夠幫助他們。

小馬表示，在疫情間有不少人搬離曼哈頓，也有民眾不敢出門、情願在家裡煮飯，讓原本大排長龍的餐館，在疫情後瞬間失去客群，讓他感到「很可惜」；於是他在疫情間除了拍攝送紅包的影片，也有不少介紹社區便宜好吃的餐館，支持華埠的在地餐館，希望為他們帶來更多客人。

疫情讓外界對華裔社區帶來誤解，仇恨犯罪、歧視案頻發，身為猶太裔，卻喜愛中華文化，懂得說中文、廣東話、福州話等語言的小馬說，仇恨犯罪在全美發生，也是促使他拍該部影片的原因之一。

影片中收到紅包的業者反應，大多都是「不能收」，希望小馬把紅包拿回去，小馬表示，自己的YouTube頻道觀眾多為非華裔，很多人留言，表示不理解為何這些業者不直接收下，「有些了解中華文化的觀眾就會跟他們解釋，這是代表客氣」，他也樂見各族裔因影片而溝通交流。

小馬也說，過去有不少人在他的影片下評論，說到小馬光顧過的餐館點餐，發現餐館態度沒有像對小馬一樣客氣，「我做這些影片，也希望告訴這些人，如果能學會他人的文化、語言，就能夠建立更好的關係」，藉此增加彼此的同理心，消弭族群間的誤會與摩擦。

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