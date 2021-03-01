網紅華埠送暖 中餐館收千元紅包

業者在收到小馬送出的紅包後，感到又驚又喜不敢收。(小馬提供)

在YouTube上擁有346萬訂閱人數的網紅小馬(Arieh Smith)，日前在農曆新春期間到曼哈頓華埠 多間中餐館點外賣，並向業者送出共5000元的大紅包，讓小商家又驚又喜；他將過程拍成影片上傳YouTube，獲得近150萬人次觀看，8萬多人點讚；收到驚喜新春大禮的業者2月28日表示，新冠肺炎疫情 讓餐館經營艱難，能收到如此支持，感到溫馨也滿懷感激。

(影音來源：小馬在紐約)

經營頻道「小馬在紐約」的YouTuber小馬在片中表示，疫情讓紐約市 餐館陷入危機，而華埠很多中餐館都是由家庭經營，不僅為社區提供美味的食物，更帶來就業機會，因此希望透過給他們大紅包來支持其渡過難關；該影片上傳兩天，目前已吸引超過145萬次觀看，點讚人數更已超過8萬，近8000個評論對其行為大加讚賞。

收到紅包的中餐館都位於華埠，其中位於科西街(Forsyth Street)的中餐館「大福星河南燴麵館」，員工李先生表示，當時他太太李Wendy在拿到小馬送出的1000元紅包時，感到非常驚訝，「過去從來沒有客人給我們紅包，而且我們也不應該收，但是小馬堅持，我們只好收下來。」

李先生說，小馬以前曾經住在該餐館樓上，「大家都是老鄰居，感情也很好，在疫情期間能夠收到如此的支持，感到很溫馨也很感謝。」

疫情為華埠餐飲業者帶來前所未見的經濟寒冬，根據萬事達卡公司(Mastercard)的大數據分析報告顯示，在紐約市，餐飲業收入約占總收入的24%，而華埠卻有40%的收入是來自於餐飲業；去年3月，消費者在全市餐館減少了85%消費支出，在華埠和法拉盛等華人社區跌幅則高達96%。

李先生表示，雖然紐約州已開放35%的堂食，但由於該餐館地方小、門口人行道狹窄，目前僅能提供外賣，在房租與人力成本增加之下，只能靠著自己吃老本、繼續苦撐，不過新春期間除了小馬，也有零星幾位外族裔客人，特別在點餐時，將紅包放在門口的小費桶，也讓他感覺社區處處有溫情。

在疫情仍持續之下，李先生說，做為餐館業主，只能繼續撐下去，希望疫情快點結束，並重新開放堂食，以更好的服務、品質好的美食，來回饋各界的支持。