性騷案壓力倍增 葛謨終於道歉：可能有不當言論

紐約州葛謨對性騷指控道歉，承認可能說出過某些不當言論，導致「被人誤解為非禮」，但否認非正常撫摸過任何人。 (美聯社)

紐約州 長葛謨 (Andrew Cuomo)連續遭到兩名前女性州長助理指控性騷，白宮 及紐約州多名重量級民代均呼籲展開獨立調查；葛謨28日終於開口道歉，承認可能說出過某些不當言論，導致「被人誤解為挑情(unwanted flirtation)」，對此他「實在抱歉」；而在幾次試圖插手調查之後，葛謨最終同意由州檢察長詹樂霞(Letitia James)獨立指定律師進行調查。

此前，葛謨的兩名前女性助理博伊嵐(Lindsey Boylan)和班奈特(Charlotte Bennett)指控遭到他性騷擾，但葛謨辦公室均矢口否認；作為葛謨的長期盟友，總統拜登通過白宮發言人莎奇(Jen Psaki)28日表示，認為針對葛謨的指控是「嚴重的」，拜登支持對此盡快展開獨立調查。

葛謨州長近日被指控對女助理有不當言辭。紐約郵報連續兩天封面報導。(取自紐約郵報)

國會眾院議長波洛西28日聲明表示，相信兩位前助理的說法；此外，民主黨的紐約州聯邦參眾議員，包括兩位參議員舒默、陸天娜、及眾議員歐凱秀-柯提茲、納德拉、維樂貴絲、州眾議長希士提、紐約市長白思豪等均表態支持獨立調查。重量級民主黨人表態對葛謨造成重大壓力。

36歲博伊嵐在2015年到2018年為葛謨工作，她剛宣布參選紐約市曼哈頓區區長。另外25歲的班奈特去年疫情尖峰期是葛謨身邊重要幕僚。

重壓之下，葛謨28日終於鬆口道歉；他在聲明中承認，在去年春天一次與一位女性助理的單獨會面中，可能口出不當言論遭人「誤解」；他稱這些言論只是「工作生活的延續」，他「有時會戲弄他人的私生活和感情關係」。

葛謨說，「我現在明白了，我與員工的一些互動可能太敏感或認為過於干擾私生活，而我的一些言論會給他人造成一些我從未有意造成的感受；我承認我的一些言論被誤解成為挑情，如果有人這樣想，我對此實在感到抱歉。」

他說，「我從未有意傷害別人；在工作之餘，有時我會說一些我認為好笑的玩笑話，我確實有時心存善意打趣他人，無論在公共還是私人場合；」但他也表示，「需要說清楚的是，我從未不正當地撫摸過任何人，也從未向任何人求歡，也從未有意讓人感到不適，這就是我對性騷指控的回應」。

葛謨27日曾提名前聯邦法官瓊斯(Barbara Jones)調查此事，但瓊斯與擔任葛謨長期顧問的柯恩(Steven Cohen)有過合作，被指與葛謨關係密切，恐有損調查的獨立性，以致任由葛謨操縱調查結果，此舉遭到眾多民主黨民代猛批。

隨後，葛謨28日被迫透過其特別律師賈維(Beth Garvey)發表聲明稱，為了避免產生調查缺乏獨立性或有政治因素介入的觀感，已經請求州檢察長詹樂霞和州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)，聯合指定一名獨立、律師進行調查。

然而，狄佛爾作為2016年被葛謨任命的法官，其獨立性再次遭到質疑；詹樂霞隨後拒絕了葛謨的這一計畫，稱根據州法律，一旦州長提出此類案件的移交，就應交由州檢察長辦公室全權調查；最終，葛謨在發表道歉聲明後同意將調查權移交給州檢察長辦公室，表示將全力配合獨立調查。紐約政治觀察人士認為此事對葛謨未來政治生涯規畫造成重大衝擊，可能影響他未來進軍白宮的希望。離婚的63歲葛謨原有長達十多年感情的女友珊卓李，但兩人在去年初分手，珊卓李獨自搬離紐約州。

紐約州檢察長詹樂霞將獨立指定律師調查州長葛謨被指性騷擾案。（美聯社）

詹樂霞表示，州檢察長辦公室將將聘請一家律師事務所，將其作為其辦公室下設的副州檢察長辦公室，並監管這一項「嚴格而獨立」的調查。