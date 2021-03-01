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耶魯華生命案警發通緝令 潘勤軒正式列兇嫌

記者朱蕾／紐約報導
潘勤軒正式被警方列為耶魯華生命案兇嫌，進行通緝。(警方提供)
潘勤軒正式被警方列為耶魯華生命案兇嫌，進行通緝。(警方提供)

耶魯大學26歲華裔碩士生蔣凱文(Kevin Jiang)遭槍殺案，警方經過數周調查後，將29歲的麻省理工學院(MIT)中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，音譯)正式定為兇嫌，並發出逮捕通緝令。

康州紐黑文警方2月27日表示，他們有指控潘勤軒謀殺罪的逮捕令，將於1日發布有關此案的更多信息。

根據紐黑文紀事報(New Haven Register)報導，紐黑文大學刑事司法碩士項目主任德卡洛(John DeCarlo)表示，「這是來自法院的一項逮捕令，潘勤軒此時已成為通緝犯，謀殺指控意謂著法官同意目前的證據足夠充分，可以逮捕他。」

2月6日晚8時半左右，蔣凱文在紐黑文東岩(East Rock)社區遭七槍斃命；警方之後將潘勤軒列為此命案的「關係人」(person of interest)，還發現他駕駛的車是偷來的，以偷車罪名對潘下達了搜捕令，聯邦調查局(FBI)、聯邦法警、麻州、康州州警及多地的地方警局，聯手對其展開搜捕。案發當日上午潘從麻州一家車行騙走一輛休旅車後，用一個康州商業車牌更換了原本麻州的經銷商車牌。

康州警方26日認定潘勤軒為蔣凱文槍殺案的嫌犯，並表示，他若被捕，謀殺罪的保釋金將為500萬元。

蔣凱文被殺前一周剛成功向22歲的女友帕莉(Zion Perry)求婚，帕莉曾在麻省理工學院就讀；警方說，不排除潘與帕莉之前有過戀情的可能性。

潘勤軒目前為麻省理工學院計算機科學和人工智能實驗室(CSAIL)的研究人員，該實驗室被譽為「世界上最重要的計算機科學和信息技術研究中心之一」；潘勤軒在高中時期曾代表美國隊參加國際數學奧林匹克競賽，並獲銀牌。

警方懸賞1萬元徵集線索逮捕潘勤軒，最後一次確認其位置是2月11日早上在喬州亞特蘭大都會區的Duluth或Brookhaven區域，與家人或朋友在一輛車上，背著黑色背包；他身高約6呎，體重170磅，留黑短髮；知情者可撥打舉報電話(877)926-8332。

潘勤軒 蔣凱文 麻州

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