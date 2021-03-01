紐約州2大接種站取消限制 開放皇后、布碌崙符資格民眾接種

布碌崙(布魯克林)和皇后區設立的兩個全州規模最大的新冠疫苗接種站，已分別對所在區的所有有資格人士開放接種。（州長辦公室提供）

紐約州府在布碌崙(布魯克林)和皇后區 設立的兩個全州規模最大的新冠疫苗 接種站，此前僅接受特定郵遞區號的有資格民眾接種；這兩個接種站從剛剛過去的周末開始，分別對所在區的所有有資格人士開放接種，每日接種量將達3000劑。

兩個接種點分別位於布碌崙(布魯克林)的艾福斯學院(Medgar Evers College)和皇后區的約克學院(York College)，由州府和獲聯邦急難管理局(FEMA)聯合開設，從聯邦政府直接接收疫苗，已於2月24日開門；兩個接種點的營業時間為每日早8時至晚8時，每日的接種量預計將達3000劑，是全州規模最大的接種點。

州長葛謨(Andrew Cuomo)說，在以上兩個地方開設接種點，也是為了促進疫苗分發公平，讓少數族裔和低收入社區獲取更多疫苗資源，因此開門初期僅開放特定郵遞區號的居民預約接種，隨後再開放給各自所在行政區的居民。

兩大接種點已從2月27日起接受各自所在區有資格接種的人士預約接種，民眾可在州府網站上查詢接種資格，或者撥打電話(833)697-4829查詢；數據顯示，皇后區和布魯克林分別是全美新冠死亡人數第三多和第五多的郡，也是紐約市早期的疫情 中心。

此外，州府數據顯示，目前全州第一針已經施打超過286萬劑，總施打量超過446萬劑，疫苗利用率達到89%；葛謨表示，目前全州已有大約1000萬人有資格接種疫苗，而在盡可能快速高效地分配疫苗的同時，也要注重分配公平，盡量照顧疫情較為嚴重的社區；同時，聯邦政府也應增加供應量。

疫情方面，全州27日新增新冠肺炎感染者7850人，陽性率為2.77%，創下去年11月21日以來新低；新冠住院人數降至5259人，為去年12月1日以來新低。