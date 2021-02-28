抗議歧視亞裔 曼哈頓千人示威

上千名民眾高舉標語呼籲族裔公正。(記者張晨／攝影)

近日全美針對亞裔 的仇恨暴力案件頻發，亞美聯盟(Asian American Federation)27日在曼哈頓下城富利廣場(Foley Square)舉行反歧視 示威，上千名民眾參加，高舉「停止仇恨」，「我們不是模範少數族裔」等標語呼籲族裔公正；市長白思豪(Bill de Blasio)、多名華裔 民選官員均到場參與。

影音來源：記者張晨

白思豪表示，疫情讓所有社區都受到重創，「但亞裔社區在遭受疫情重創之外，還經受著歧視和暴力攻擊，我們必須對抗歧視和仇恨；對亞裔的攻擊，就是對我們所有人的攻擊，紐約市絕不容忍仇恨。」

華裔國會眾議員孟昭文表示，疫情發生以來，亞裔社區的許多民眾和小商業者一直在對抗仇恨行為，「這些種族主義的攻擊非常粗暴、毫無理性、令人作嘔，這種現象必須終結；太多亞裔民眾真的生活在恐懼之中，他們不敢離開家門，就是擔心有不好的事情發生。」

紐約州參議員劉醇逸表示，從今天開始，不會再有人沈默，「只要我們中的一個人遭遇不公，所有人都會站出來反擊，大聲且自豪！」

華裔示威者陳慧恩說，「我們從小就被教導要融入社會，保持安靜，低調做事，如果足夠隱形，就會被視為美國人，但如今卻被人大罵滾回自己的國家？那麼我們從現在開始再也不會覺得自己人微言輕了，我們來到這裡就是想要大聲說，我們也是這個國家的一份子！」

亞美聯盟執行長姚久安(JoAnn Yoo)表示，聯盟此前已經記錄了500起針對亞裔的歧視和攻擊事件，而且該數字可能被低估。

日前就在離富利廣場不遠的聯邦法院(Daniel Patrick Moynihan U.S. Courthouse)門前，一名36歲的華裔男子在步行返家途中，被一23歲的葉門男子持八吋尖刀從後突襲、捅至重傷，該男子26日被控二級謀殺未遂，作案動機是仇恨犯罪。

但27日在曼哈頓刑事法院(Manhattan Criminal Court)對嫌犯薩爾曼·穆夫里希(Salman Muflihi)的傳訊中，檢察官撤銷仇恨犯罪的指控，嫌犯只被控謀殺未遂(attempted murder)和襲擊未遂(attempted assault)的兩項罪名。