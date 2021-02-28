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紐約州155萬人完成兩劑疫苗接種 3.15起開放大型婚宴

記者金春香╱紐約報導
紐約州27日發布最新的婚禮防疫細則，賓客必須在指定區域跳舞，家庭成員要坐同一桌。(美聯社)
紐約州27日發布最新的婚禮防疫細則，賓客必須在指定區域跳舞，家庭成員要坐同一桌。(美聯社)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)27日宣布，州內已有超過150萬人完成兩劑新冠疫苗接種，此外最新單日接種數字再次超過15萬劑；3月15日起可以舉行大型婚禮，州府公布婚禮宴會防疫細則，在舞池賓客只能與同行的朋友在指定區域內跳舞，不能隨意變換跳舞區域，並要配戴口罩，各自家庭成員要坐在同一餐桌。

紐約州已有超過150萬人完成兩劑新冠疫苗接種（州長辦公室提供）
紐約州已有超過150萬人完成兩劑新冠疫苗接種（州長辦公室提供）

州府數據顯示，截至27日，州內已有155萬4103名民眾完成兩劑疫苗接種，此外過去24小時內州內疫苗接種數字為15萬7046人；其中紐約市26日完成的接種劑數達到7萬6024劑，創下新高。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)27日表示，如果紐約市每天提供的劑量能達到7萬，那麼每周就能提供超過50萬劑，6月就能保證500萬人完成全部兩劑接種。

紐約疫情數字也繼續降低，27日州內新冠住院人數繼續下降至5445人，是去年12月12日以來最低值，全州新冠陽性率為2.85%，七天平均陽性率為3.18%，是11月26日以來最低，不過再新增死亡85例；紐約市七天平均陽性率為4.08%。

葛謨此前允許3月15日起州內大型婚禮可以開始舉行，要求婚宴客容量為舉辦場所的50%，最多不超過150人，來賓必須出示病毒檢測陰性證明。

州府頒布的婚禮宴會防疫細節要求，來賓必須提前進行病毒檢測，並登記個人信息，以便進行疫情追蹤，舉辦場所在活動前須提前通知當地衛生部門，所有來賓須戴口罩。

婚禮中極為重要的跳舞環節中，當新婚夫婦進入舞池跳舞時，其他賓客可以加入，但要保證各自團體間維持六呎社交距離，整個舞池面積不能小於36平方呎。

舞池內會用記號畫出區域，賓客只能與自己的舞伴在自己所在區域內跳舞，不能隨意進入他人跳舞區域，區域之間有6呎距離。

現場允許音樂表演，但如果表演者需要演奏吹奏樂器無法配戴口罩，那麼就要與他人保持12呎距離，或使用其他物理屏障，保證自己與他人間妥善隔離。

紐約市 疫苗 檢測

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