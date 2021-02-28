8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

布碌崙(布魯克林)8大道26日晚發生賭檔劫案，過程中非洲裔團夥和多名華人在街頭搏鬥，46歲鄭勇在聽見他人喊叫後，見義勇為、捨身相救，不料卻被捅傷冤死；他的家人朋友27日舉行記者會，澄清他並非賭客，鄭勇的妻子和一對兒女聽聞惡耗後趕來紐約 ，希望社區各界人士相助，發揮愛心幫一家人度過難關。

鄭勇妻子和一對兒女。(記者顏潔恩/攝影)

鄭勇19歲從福建長樂移民來美，和妻子結婚後育有14歲長女、不到5歲的幼子，他原本是長巴司機，因疫情 暫時失業在家；意外發生前，妻小剛搬到費城 ，而鄭勇留在紐約處理點事，當晚和20多名友人在餐館聚餐。

熟知他多年的女性友人林小姐透露，他們當時從餐館走出來時，聽見附近有人喊「搶劫！搶劫！」，她因攜帶幼女，所以趕緊離開現場；鄭勇和其他人則往案發現場幫忙，不久後就接到消息說他被刺傷，情況危急。

另一名在場的華女則說，趕到現場時鄭勇已倒在血泊中，有些人摀著他的傷口，叫他保持清醒，可是他的血流不止，呼吸微弱。

林小姐說，鄭勇在美打拚多年，終於幾年前拿到綠卡，原計畫去年回老家看望將近30年沒見的母親，卻因新冠疫情推遲，沒想到因為打抱不平就此天人永隔，讓人不勝唏噓；她也形容鄭勇是每個人都想要結交的朋友，「是個好人，遇到什麼事都會打抱不平，當天就是因為這樣不幸遇難」。

她指出，鄭勇的父親已去世多年，在中國還有一名年邁的母親和罹患重度憂鬱的胞妹，兩人目前還不知道他的死訊，在美國的親友也不知如何開口。

鄭勇妻子難掩悲痛，抱著兒子跪坐在地上。(記者顏潔恩/攝影)

鄭勇妻子和一對兒女當天現身記者會，妻子難掩悲痛，不斷流淚看著孩子們說「你們還那麼小」，女兒坐在一邊默默流淚，小兒子則不停地為母親拭淚，令在場所有人都為之動容。

鄭勇妻子說，她在半夜接到朋友電話後，連忙從費城趕來，因疫情殯儀館不開放讓家屬見面，「我到現在連他最後一面都沒有見到」。

鄭勇的親友呼籲各界人士能發揮善心，幫助一家人度過難關，有意的民眾可轉錢至其大通銀行(Chase Bank)帳戶，銀行代碼(Routing number)是021000021，銀行帳戶是568790096，收款人為Jin Zhao，民眾也可將支票寄到地址733 59th St Brooklyn NY 11220，收款人姓名Jin Zhao。