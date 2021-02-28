我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

8大道賭檔劫案 華男要救人反遭捅死

記者顏潔恩／紐約報導
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)
鄭勇出手相救，不幸被刺死。(親友提供)

布碌崙(布魯克林)8大道26日晚發生賭檔劫案，過程中非洲裔團夥和多名華人在街頭搏鬥，46歲鄭勇在聽見他人喊叫後，見義勇為、捨身相救，不料卻被捅傷冤死；他的家人朋友27日舉行記者會，澄清他並非賭客，鄭勇的妻子和一對兒女聽聞惡耗後趕來紐約，希望社區各界人士相助，發揮愛心幫一家人度過難關。

鄭勇妻子和一對兒女。(記者顏潔恩/攝影)
鄭勇妻子和一對兒女。(記者顏潔恩/攝影)

鄭勇19歲從福建長樂移民來美，和妻子結婚後育有14歲長女、不到5歲的幼子，他原本是長巴司機，因疫情暫時失業在家；意外發生前，妻小剛搬到費城，而鄭勇留在紐約處理點事，當晚和20多名友人在餐館聚餐。

熟知他多年的女性友人林小姐透露，他們當時從餐館走出來時，聽見附近有人喊「搶劫！搶劫！」，她因攜帶幼女，所以趕緊離開現場；鄭勇和其他人則往案發現場幫忙，不久後就接到消息說他被刺傷，情況危急。

另一名在場的華女則說，趕到現場時鄭勇已倒在血泊中，有些人摀著他的傷口，叫他保持清醒，可是他的血流不止，呼吸微弱。

林小姐說，鄭勇在美打拚多年，終於幾年前拿到綠卡，原計畫去年回老家看望將近30年沒見的母親，卻因新冠疫情推遲，沒想到因為打抱不平就此天人永隔，讓人不勝唏噓；她也形容鄭勇是每個人都想要結交的朋友，「是個好人，遇到什麼事都會打抱不平，當天就是因為這樣不幸遇難」。

她指出，鄭勇的父親已去世多年，在中國還有一名年邁的母親和罹患重度憂鬱的胞妹，兩人目前還不知道他的死訊，在美國的親友也不知如何開口。

鄭勇妻子難掩悲痛，抱著兒子跪坐在地上。(記者顏潔恩/攝影)
鄭勇妻子難掩悲痛，抱著兒子跪坐在地上。(記者顏潔恩/攝影)

鄭勇妻子和一對兒女當天現身記者會，妻子難掩悲痛，不斷流淚看著孩子們說「你們還那麼小」，女兒坐在一邊默默流淚，小兒子則不停地為母親拭淚，令在場所有人都為之動容。

鄭勇妻子說，她在半夜接到朋友電話後，連忙從費城趕來，因疫情殯儀館不開放讓家屬見面，「我到現在連他最後一面都沒有見到」。

鄭勇的親友呼籲各界人士能發揮善心，幫助一家人度過難關，有意的民眾可轉錢至其大通銀行(Chase Bank)帳戶，銀行代碼(Routing number)是021000021，銀行帳戶是568790096，收款人為Jin Zhao，民眾也可將支票寄到地址733 59th St Brooklyn NY 11220，收款人姓名Jin Zhao。

疫情 紐約 費城

上一則

又遭1前助手爆性騷 葛謨：以導師身分對待

延伸閱讀

男嫌法拉盛深夜作案 連竊三家商店 市警109分局通緝

男嫌法拉盛深夜作案 連竊三家商店 市警109分局通緝
紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷

紐約布魯克林8大道賭檔 非裔搶劫 華男1死3傷
華女法拉盛家門前遭毆遭搶 警：非仇恨犯罪

華女法拉盛家門前遭毆遭搶 警：非仇恨犯罪
紐約客談／8大道改單行道 別再搞閉門會議

紐約客談／8大道改單行道 別再搞閉門會議
疫情減緩 費城鬆綁防疫限令 3.1起老人中心重啟

疫情減緩 費城鬆綁防疫限令 3.1起老人中心重啟
8大道商家霸占人行道 市府專員提醒小心吃罰單

8大道商家霸占人行道 市府專員提醒小心吃罰單

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立