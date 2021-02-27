紐約教育總監卡蘭扎閃辭 首位非裔接任

卡蘭扎將於3月15日結束教育總監職務。（市長辦公室提供）

紐約市教育總監卡蘭扎 (Richard Carranza)26日突然宣布辭職，將於3月15日卸任，市長白思豪宣布，由布朗士學區高級學監波特(Meisha Ross Porter)接任，她將成為紐約市首位非洲裔教育總監；華裔家長認為，卡蘭扎的辭職雖突然，但提早離開能暫時結束不同族裔學生家庭間的紛端，期望新總監能扮演學生守護者，確保學生安全回歸課堂。

卡蘭扎於2018年3月上任紐約市教育總監，26日宣布辭職時表示，自己上任後抱持的目標和使命，就是幫助紐約市公校系統發揮全部潛力、達到最佳狀態，為學生服務。

然而，卡蘭扎上任不久就與白思豪提出廢除特殊高中入學考試(SHSAT)，還提出廢除資優班、取消篩選入學，令亞裔家長極為憤慨，數年來一直抗爭抵制。

新冠疫情爆發後，紐約市公校重開問題也令家長不滿，日前全市公立初中剛剛重開，卡蘭扎就宣布將在兩周後離職，令廣大學生家長和教師嘩然；他解釋，辭職是因為有11名家庭成員和兒時夥伴感染新冠肺炎死亡，他需要時間哀悼。

紐約時報報導，卡蘭扎和白思豪對一些教育政策意見分歧，包括如何解決紐約市公校種族隔離問題，如何修改和制定標準化考試政策；其中資優班(Gifted and Talented)項目，卡蘭扎認為不公平，主張徹底廢除，而白思豪則希望今年舉行最後一次資優班考試，然後在他卸任前，提出具體改革方案。

波特將成為紐約市首位非洲裔教育總監。（市長辦公室提供）

新教育總監波特出身皇后區，具有20多年公校經驗，早年加入教育局，協助創建Bronx School for Law, Government and Justice學校，並成為該校校長，隨後她擔任第11學區學監，2018年成為布朗士高級學監，管理第七到第12學區，包含361學校內的23萬5000名學生。

波特表示，在疫情間學期中接手全美最大的公校系統，極具挑戰，她將保證所有學校盡快安全重開，並強調返校後將致力於為學生提供心理健康服務。

華裔家長朱雅婷說，幾位紐約市長參選人都表示，當選後絕不會繼續聘用卡蘭扎，他明白自己不受歡迎，但沒人料想到他竟然不做滿剩下的九個月工作。

對於新教育總監，朱雅婷認為僅是過渡人選，希望她確保公校平穩度過疫情期，安全重開全部校園。

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，雖然他與卡蘭扎在一些公校政策問題上有分歧，但仍感謝他三年來的努力，並希望波特將確保公校重開作為首要任務，並在不犧牲任何學生的基礎上，繼續推動平等與傑出的教育政策；如何推進資優班項目，接收和反饋全市多元家長的教學理念和建議，是她的當務之急。