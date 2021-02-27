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紐約市3疫苗接種點 24小時開放 酒店員工可預約

記者金春香／紐約報導
葛謨宣布，酒店員工可接種疫苗。（州長辦公室提供）
葛謨宣布，酒店員工可接種疫苗。（州長辦公室提供）

26日州府數據顯示，州內新冠住院人數已經降至去年12月12日以來最低值，紐約新冠檢測陽性率也達到三個多月來最低值，紐約州最新單日疫苗接種數字近18萬劑，創下紀錄；當日州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布，進一步擴大疫苗接種資格，酒店員工也被納入必要工作的1B接種組，可開始預約。

在室內就餐方面，26日紐約市堂食客容量增至35%，比此前容量增加10%，州內其他地區客容量仍為50%。

葛謨表示，州內很多酒店都在為疫情集中地區的感染者提供隔離場所，酒店員工很容易在工作當中接觸確診者而感染，目前紐約每周獲得疫苗數量有顯著增加，因此將保證這些在關鍵領域工作提供服務的酒店員工獲得接種資格。

根據酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)本月稍早發布的數據，疫情爆發至今，紐約酒店工會已有400名成員因感染新冠死亡，並有上千人曾確診。

葛謨指出，紐約疫情數字繼續保持降低趨勢，州內住院人數繼續下降至5626人，達到去年12月12日以來最低值，25日新冠檢測陽性率為2.82%，是11月21日以來最低，七天平均陽性率為3.22%，是11月26日以來最低，不過仍新增死亡病例95人。

此外，州府數據顯示，紐約最新單日疫苗接種數字達到17萬9038劑，創下紀錄，至今州內已提供超過400萬劑疫苗接種。

隨著疫苗供應的增加，紐約市也加大預約和接種供給，25日紐約市有超過18萬9000劑可用疫苗，且目前市內有三家疫苗接種點保持24小時開放，分別為布碌崙(布魯克林)陸軍碼頭(Brooklyn Army Terminal)、布朗士區的Bathgate Industrial Park，和皇后區花旗球場(Citi Field)。

州內養老院病患家屬也可以開始到院內探訪，但州府規定，養老院必須保證連續兩周未出現新冠病例，才能向家屬開放，並控制探訪數量，探訪者需要出示探訪前72小時內獲得的陰性檢測結果。

26日紐約市堂食客容量增至35%。（記者金春香／攝影）
26日紐約市堂食客容量增至35%。（記者金春香／攝影）

紐約市 疫苗 檢測

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