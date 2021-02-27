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30分鐘出結果 法拉盛免費快篩延長1周

記者牟蘭／紐約報導
位於41大道的啟揚中心前的檢測站日前迎來大量的等待篩檢的民眾。(記者牟蘭／攝影)
位於41大道的啟揚中心前的檢測站日前迎來大量的等待篩檢的民眾。(記者牟蘭／攝影)

為幫法拉盛控制疫情，啟陽中心門前近期停駐市府行動新冠檢測車，本周迎來大量篩檢民眾，一日最高為近200人提供檢測，30分鐘即可知道結果；啟揚活動中心26日宣布，因當地檢測需求量大，檢測車將延至3月7日(周日)，並由三位該選區市議員參選人擔任中文翻譯，幫助不諳英文民眾登記。

根據市府網站，郵遞編號11355的法拉盛地區17日至23日的七天陽性率達11.76%，從16日至22日的全市排名第三高，降至第八高；對此，啟揚活動中心聯合主席羅維宗表示，及時篩檢新冠病毒，並做好隔離，對防止病毒傳播至關重要。

隨著天氣逐漸回暖，羅維宗表示，前來篩檢新冠病毒的民眾也倍增，24日檢測車迎來190多名檢測的民眾，25日與26日檢測車也分別為超過百人篩檢；看到當地檢測需求量大，他說，檢測車將延長服務至3月7日，每天上午8時到晚上7時提供服務。

羅維宗補充，近期行動新冠檢測車服務民眾時，因沒有中文翻譯，導致一些排隊等候的華裔長者難以完成登記註冊；他說，因市府與啟陽中心人手嚴重不足，他邀請第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)、尹導與陳海齡作為義工，幫助民眾翻譯，解決難題。

今年34歲的周貝利(音譯)在一家中餐廳工作，他說，因工作需要，他定期需要做病毒篩檢，得知法拉盛提供免費快速篩檢後，立即上網預約，完成檢測後，約20分鐘後收到電郵檢測報告，「檢測用短綿簽，不痛，網上也沒有問身分與醫保信息」。

當天活動市檢測追蹤小組還為民眾分發口罩等防疫物資，並幫助長者預約施打疫苗，市議員顧雅明也到場支持。

為節省等候時間，民眾可先上網申請帳號，無需填寫資料中的PatientID與SSN部分，完成後，可收到一組號碼，在檢測時出示號碼，隨到隨做，預約網址為https://app.rrtesting.com/#/registration/facilities/31；啟揚中心地址為法拉盛41大道133-29號。

位於41大道的啟揚中心前的檢測站日前迎來大量的等待篩檢的民眾。(記者牟蘭／攝影)
位於41大道的啟揚中心前的檢測站日前迎來大量的等待篩檢的民眾。(記者牟蘭／攝影)
羅維宗表示，因市府與啟陽中心人手嚴重不足，他邀請第20選區市議員參選人黃敏儀、尹...
羅維宗表示，因市府與啟陽中心人手嚴重不足，他邀請第20選區市議員參選人黃敏儀、尹導與陳海齡作為義工，幫助等候的民眾在登記時翻譯。(記者牟蘭／攝影)
位於41大道的啟揚中心前的檢測站日前迎來大量的等待篩檢的民眾。(記者牟蘭／攝影)
位於41大道的啟揚中心前的檢測站日前迎來大量的等待篩檢的民眾。(記者牟蘭／攝影)

檢測 篩檢 法拉盛

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