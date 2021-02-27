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元宵熱 華人超市一補貨即搶光 網紅口味受熱捧

記者牟蘭／紐約報導
華人超市26日迎來大量客源，其中最受顧客青睞的是黑芝麻口味的元宵(或湯圓)。(記者牟蘭／攝影)
華人超市26日迎來大量客源，其中最受顧客青睞的是黑芝麻口味的元宵(或湯圓)。(記者牟蘭／攝影)

26日是正月十五，全家圍繞在桌前品嚐元宵或湯圓，成為在美華人家庭的傳統之一；華人超市業者表示，疫情雖仍在蔓延，但今年元宵的銷量較去年同期增加20%到30%，部分超市當天下午就補貨千餘份，仍供不應求。

法拉盛中美超市經理吳建錫表示，自24日天氣回暖後，自家店迎來大量顧客，最受歡迎的貨品除年貨外，就是湯圓與元宵；他說，今年最受顧客青睞的湯圓與元宵仍是傳統的黑芝麻口味，榴槤味與玫瑰味等網紅口味的湯圓，也受到年輕顧客的熱捧。

為迎接正月十五，吳建錫說，該店已在貨架上準備大量的冷凍湯圓與元宵，但26日仍供不應求，截止當天下午3時，該店已補充60箱、每箱裝有24包的湯圓與元宵，共計補貨1440份，銷量較去年同期增加30%，「一直在補，我們根本沒停」。

吳建錫表示，因疫情持續蔓延，部分華人家庭因擔心外出就餐染疫，節日期間選擇自煮，因此催生了今年的元宵(湯圓)熱；他說，除湯圓與元宵外，本周的魷魚打出每磅2.99元的特價，貨品有限，先到先得，「平日一般都是每磅4.99元到5.99元」。

一些受歡迎的湯圓品牌，26日下午1時就已脫硝。(記者牟蘭／攝影)
一些受歡迎的湯圓品牌，26日下午1時就已脫硝。(記者牟蘭／攝影)

北方大道的興旺超市雜貨部經理潘傑表示，自家店的元宵與湯圓的銷量較去年同期也增加15%到20%，部分受歡迎的品牌當天下午1時已經賣光；他說，26日店中打出兩包湯圓1.98元特價回饋顧客，受到民眾熱捧。

潘傑表示，為慶祝佳節，該店本周的溫哥華大蟹打出每磅10.99元特價，排骨粒也推出每磅69分優惠價格，希望豐富華人的餐桌。

家住貝賽、來自中國江蘇省的王文欣表示，每年正月十五都會為家人準備湯圓；她當日選購兩包價格2.98元的黑芝麻湯圓，以及印度薄餅，除了烹煮傳統湯圓外，她還想嘗試網絡流行的「餅包湯圓」點心的新吃法，希望通過驚喜的美食為家人帶來好心情。

各大華人超市26日迎來「元宵熱」，華人超市的銷量較去年同期增加30%左右。(記者...
各大華人超市26日迎來「元宵熱」，華人超市的銷量較去年同期增加30%左右。(記者牟蘭／攝影)

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