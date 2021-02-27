我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.9兆紓困案 眾院219：212通過

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

疫情下傳統不會停 紐約30餘社團線上元宵獻藝

記者朱蕾／紐約報導
「2021海外華人新春元宵雲晚會」的節目均由紐約當地華人呈現。(主辦方提供)
「2021海外華人新春元宵雲晚會」的節目均由紐約當地華人呈現。(主辦方提供)

紐約華人社區已連續多年在春節和元宵節舉辦文藝晚會，增添節日氣氛、推廣中華文化。今年雖然新冠疫情仍持續，但慶祝的傳統不會停，大紐約地區30餘個社團聯合打造的「2021海外華人新春元宵雲晚會」，於26日元宵節當晚線上登場。

此次晚會由美國天津總商會和紐約華人僑團聯合會主辦，美國上海同鄉會、旅美湖南同鄉會、美國中華知青聯合會、梁坤鈿舞蹈中心等30餘個社團和組織共同參與。

天津總商會會長、紐約華人僑團聯合會常務副主席牛紅表示，「農歷新年新春元宵晚會」是天津總商會的品牌活動，每年都受到華人社區的廣泛好評，「今年雖然因為疫情不能面對面慶祝，但我們仍要持續慶祝的傳統，因此決定舉辦線上晚會。」

牛紅表示，晚會總時長為三個半小時，節目包括歌唱、舞蹈、曲藝、樂器、朗誦、藝術表演，均由紐約當地的華人藝術家和文藝愛好者呈現，參與的社團也選送他們的經典節目，展現紐約華人的風采，「感謝所有演職人員在疫情尚未結束之時，仍準時到現場綵排和錄制，我們採用分時段現場錄制，整個錄制歷時四天，相信會讓民眾擁有一個璀璨紛呈、充滿歡聲笑語的元宵之夜」。

「2021海外華人新春元宵雲晚會」26日(周五)晚8時透過Youtube、優酷、抖音等平台同步播放。

紐約社團聯合打造的「2021海外華人新春元宵雲晚會」26日晚登場。(主辦方提供)
紐約社團聯合打造的「2021海外華人新春元宵雲晚會」26日晚登場。(主辦方提供)

華人 紐約 美國

上一則

1張圖／紐約州確診破161萬例 新增95人病亡

下一則

布碌崙區長亞當斯 表彰抗疫英雄

延伸閱讀

紐約30餘社團元宵晚會 今晚8時線上同歡

紐約30餘社團元宵晚會 今晚8時線上同歡

布碌崙「元宵送暖、愛心傳遞」活動 贈300份湯圓

布碌崙「元宵送暖、愛心傳遞」活動 贈300份湯圓
葉門男子紐約華埠捅華男至重傷 1月在布魯克林攻擊華人

葉門男子紐約華埠捅華男至重傷 1月在布魯克林攻擊華人
茅台酒時代廣場祝大家元宵節快樂!

茅台酒時代廣場祝大家元宵節快樂!
紐約現「新變種」快速蔓延 疫苗效力恐減弱

紐約現「新變種」快速蔓延 疫苗效力恐減弱
吃火鍋小心！非法底料進入紐約 華人業者自清：多用自製底料

吃火鍋小心！非法底料進入紐約 華人業者自清：多用自製底料

熱門新聞

哥大教育學院華裔教授王燁離世，生前致力於聾啞及特殊教育。(取自GoFundMe)

哥大華裔女教授王燁罹癌離世 年僅43歲

2021-02-23 23:19
鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
受害人被嫌犯拖倒在地。(讀者提供)

拖倒在地拳打腳踢…法拉盛華女家前遭搶 過程不到15秒

2021-02-25 02:30
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
圖為紐約時報廣場一名男子戴兩層口罩。(Getty Images)

紐約市現新冠新變種病毒 疫苗效力變弱 傳染率更高

2021-02-24 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事

吳孟達病危 醫通知家人到場…好友：已在準備後事
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生