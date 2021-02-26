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吃火鍋小心！非法底料進入紐約 華人業者自清：多用自製底料

記者顏潔恩／紐約報導
美國農業部食品安全檢疫處日前宣布，最近發現有10萬磅牛油火鍋底料從中國非法進口，其中有些已運至紐約州，下令立即召回。(FSIS提供)
美國農業部食品安全檢疫處日前宣布，最近發現有10萬磅牛油火鍋底料從中國非法進口，其中有些已運至紐約州，下令立即召回。(FSIS提供)

美國農業部食品安全檢疫處(FSIS)日前宣布，有10萬磅牛油火鍋底料從中國非法進口，部分已運至紐約州，下令立即召回；布碌崙(布魯克林)華人經營的超市和餐館均表示，未使用有關牌子的火鍋底料，也有業者懷疑非法進口的火鍋底料很早就在社區出售，但可能是之前沒被查到，直到最近才被揭露。

已運至全美數個州的名揚火鍋底料含有牛油，未經聯邦審核，日前強制召回。(FSIS提...
已運至全美數個州的名揚火鍋底料含有牛油，未經聯邦審核，日前強制召回。(FSIS提供)

一名火鍋店業者更解讀，牛油屬於肉製品，相信是未經聯邦食品暨藥物管理局(FDA)檢查通過，成為此次召回原因。

消息指出，加州貿易公司GLG Trading將回收從中國非法進口的名揚火鍋底料(Ming Yang Hotpot Seasoning)，共達9萬6810磅；該火鍋底料分成微辣、中辣和特辣三口味，含有牛油成分，因沒有聯邦檢驗標誌，農業部要求零售業者與餐廳召回商品。

目前食品安全檢疫處沒有接到顧客食用後引發不適的案件，呼籲出現狀況的人立即聯繫醫護人員，持有該產品的人則應丟棄或辦理退貨手續；該處也將持續撥電給買入該食品的商家，確保已在市面上下架，會在網站www.fsis.usda.gov/recalls發布消息。

已運至全美數個州的名揚火鍋底料含有牛油，分成微辣、中辣和特辣三口味。(FSIS提...
已運至全美數個州的名揚火鍋底料含有牛油，分成微辣、中辣和特辣三口味。(FSIS提供)

布碌崙好旺超市業者表示，他們按照正規途徑向批發商拿貨，進貨時都確保商品上有FDA認證標誌；此外只向合作多年的信任夥伴批貨，大家都不敢觸法。

在8大道經營99號餐廳的負責人林里舉說，自家店都使用自製火鍋底料，並沒有使用進口食品；他表示，牛油屬於肉製品，美國對進口肉製品有更嚴格的要求，召回的原因可能不是因為查到原料出了問題，而是沒有得到FDA審核。

若是採用植物油、花生油就沒有太大限制，但牛油的特點是會吸收味道、吃了不易拉肚子、相較菜油不易上火，因此食品製造商愈來愈頻繁使用牛油，零售商可能忽略了國際貿易對肉製品的進出口限制。

他說很多小型雜貨店、餐廳只跟超市拿貨，不可能跳過他們找上批發商退回商品，因此最簡單的方法就是退回給賣方；若是遇到聯邦想召回商品，賣方沒有理由會不受理。

FDA 美國 布碌崙

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