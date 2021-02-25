皇后區31選區市議員補選 或需二輪計票

奧西納以35%的得票率暫時位列第二。(取自參選人競選網站)

皇后區 第31選區市議員補選23日舉行，根據市選舉委員會截至24日的非正式結果，在投票 日選票統計97%後，參選人布魯克斯-鮑爾 斯(Selvena Brooks-Powers)以38%的得票率在九名參選人中領先，若所有選票開出後，沒有參選人獲得50%以上的選票，則開啟第二輪計票，直到有人得票率過半。

此次選舉是全市第二個採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)新制度的選舉，雖然2日的皇后區第24選區市議員補選率先實施新制度，但參選人根納羅(Jim Gennaro)在第一輪計票後就得到約六成的選票，成為勝選者，無需第二輪計票。

第31選區市議員補選則成為排序複選制投票的真正首次測試，在甘迺迪國際機場(JFK)重新發展項目任職的布魯克斯-鮑爾斯，目前獲得2613張選票，得票率為38%；緊隨其後的奧西納(Pesach Osina)得票率為35%的，九名參選人中有六人得票率不到10%。

布魯克斯-鮑爾斯在聲明中沒有宣布勝選，表示「很高興得到選民的支持，相信一旦計票程序完成，我將成為下任市議員；儘管有些選民仍對排序複選制投票有困惑，不過初期結果令人鼓舞，我期待所有選票都被計算後的結果。」

得票暫排第二的奧西納，曾於2013年參加該選區市議員特別選舉，僅以79票的差距敗給理查茲(Donovan Richards)；23日的特別選舉，是填補理查茲上任皇后區長後的職位空缺。

再次參選的奧西納得到當地正統猶太社區的大力支持，他仍有在第二輪計票後勝出的可能，奧西納表示，「我們正在關注計票結果，這是一次出色的競選，等待最終結果出爐」。

市選舉委員會發言人表示，此次共發出2094張不在籍選票(absentee ballots)，截至23日已收回374張。

確定此次第31選區市議員補選的獲勝者很可能需要一段時間，因為統計完包括不在籍選票和軍人選票等所有選票後，才會開始第二輪計票。獲勝者任期至今年底，今年6月初選和11月普選的勝出者將於明年起上任。