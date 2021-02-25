州府逾10億買抗疫物資僅三分之一到貨 雇港律師追討

數據顯示，州府去年採購的大量防疫物資部分並未到貨，不得不再斥資聘請律所追討貨款。（州長辦公室提供）

紐約州府在去年疫情 高峰時，耗資逾10億元採購防疫物資，但此前有報導顯示，僅有三分之一的物資最終到貨；紐約郵報24日報導，這使得州府不得不再花錢聘請香港 律師事務所追討貨款。

根據州主計長辦公室公布的數據，州府已經支付12萬5000元與香港Gall Solicitors律師樓簽訂為期一年的合約；而且，這筆簽約在葛謨的疫情緊急狀態下，可以無需由州主計長狄拿玻利(Thomas DiNapoli)提前審計；目前州府拒絕公布合同細節，但州府一位發言人去年12月24日已承認，聘用該公司是為了討回防疫物資採購相關的貨款。

州衛生廳此前也聘請多家高端律所，幫助州府篩選防疫物資的資質；根據州主計長辦公室的紀錄，這筆交易在去年3月1日達成，耗資高達125萬元；衛生廳發言人表示，相關香港律師樓能提供足夠的專業知識，幫助識別州府採購的物資是否符合聯邦食品藥物管理局(FDA)的標準。

紐約時報 去年12月中旬曾報導，州府在疫情高峰期花費超過10億元採購物資，然而有近三分之一的物資沒有到貨；其中，州府支付125萬元訂金，在一家名為Please Me LLC的公司訂購1000台呼吸器，但從未拿到貨，而該公司此前從未出售過高端醫療物資，而是生產性玩具、兒童圖書等其他用品的公司；州府還向硅谷公司Yaron Oren-Pines支付6910萬元採購1450台呼吸器，也從未拿到貨，而該價格為市價的三倍。