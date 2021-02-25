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紐約客談／大肆修建遊民收容所 誰獲利

紐約客談

市長白思豪執政近八年一直備受爭議，其中遊民相關政策更是被很多人視為敗筆，過去大手筆撥款、全力在全市各個區新增遊民收容所，卻富裕了少部分人的口袋，並未真正解決遊民問題。

紐約市約有6萬遊民，僅2020年的財政預算就撥給遊民服務局21億元，為每位遊民每月花費了近3000元，相當於一個普通工薪階層一個月的工資；但紐約市在全國遊民問題第一把交椅上越坐越穩，遊民也從單純的街道遊蕩，開始攻擊民眾甚至殺人。

白思豪上任以來，除了花大錢將遊民安置在酒店內，再就是大肆修建遊民收容所，從治安黑區到頂級豪宅旁，一個也沒落下；所到之處均一片混亂，社區抗議遊行不斷，但市府仍我行我素，遊民收容所照建不誤。

前不久報出華裔集聚的布碌崙(布魯克林)班森賀又要增建新的遊民收容所，當地警局稱原本轄區內無一所遊民收容所，沒有什麼遊民問題，這一增建計畫無異將成為改變該良好現狀的重磅炸彈。

市府如此大肆增建遊民收容所，究竟是以錯誤方式解決遊民問題，還是另有隱情，州眾議員寇頓在一場活動上的發言終於給了答案。

以班森賀這個計畫修建的遊民收容所為例，價值490萬元的土地獲得了高達430萬元的抵押貸款，之後遊民管理者還可每年獲得約50萬元薪資，即使美國頂級傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)也不過年薪41.7萬元；如此空手套白狼的買賣，也難怪不斷有人願意頂著悠悠之口衝上前，遊民最終也不過淪為權富人士豐腴口袋的工具，然後繼續在地鐵站尋找下一個施暴出氣的目標。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約市 白思豪 地鐵站

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