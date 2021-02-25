白思豪談離任：不去私企永當公僕 也無意競選紐約州長

白思豪表示確定離任市長後不會去私營企業賺大錢，希望繼續做公職人員。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)將於明年初卸任，24日被問及卸任後有何打算時，白思豪表示確定不會去私營企業賺大錢，「我不是那樣的人」，他表示希望繼續做公職人員，一生為民眾服務，但無意競選紐約州 長。

白思豪強調，目前他的工作和生活重點就是帶領市民抗擊新冠疫情，讓紐約市早日復甦，這涉及到方方面面；談及過去六年多時間的成績，他認為其倡導的全面學前班(Pre-K for All)項目取得成功，且廣獲好評。

白思豪24日表示，他從沒想過去私營企業任職，「我以前沒有想過，將來也不會，我不是那樣的人；我是一名公職人員，這是我的人生(I am a public servant, this is my life)；當然，之後我也要想辦法繼續為人民服務。」不過他也說自己不會競選紐約州州長一職。

公職生涯從紐約市議員起步的白思豪，2002年至2009年任第39選區市議員，2010年至2013年擔任紐約市公益維護人，2014年起任職紐約市長，2017年連任成功，但無法再尋求第三個任期，2019年他曾以民主黨參選人身分參加過2020年總統大選，但因民調過低而退出初選。

白思豪表示，紐約市長是一項非常艱巨的工作，一直以來這份工作被稱為美國第二難的工作，他對那些想成為市長的人說，「上帝保佑你們，這是一個很棒的為大家做好事的機會，但你要做好準備，因為這幾乎是你能想像到的世界上工作強度最大的工作。」

目前紐約市長選舉有超過30名參選人，初選將於6月22日舉行，大選則將在11月2日舉行。