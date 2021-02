白思豪談離任：不去私企永當公僕 也無意競選紐約州長

白思豪表示確定離任市長後不會去私營企業賺大錢,希望繼續做公職人員。(市長辦公室提供)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)將於明年初卸任,24日被問及卸任後有何打算時,白思豪表示確定不會去私營企業賺大錢,「我不是那樣的人」,他表示希望繼續做公職人員,一生為民眾服務,但無意競選紐約州 長。

白思豪強調,目前他的工作和生活重點就是帶領市民抗擊新冠疫情,讓紐約市早日復甦,這涉及到方方面面;談及過去六年多時間的成績,他認為其倡導的全面學前班(Pre-K for All)項目取得成功,且廣獲好評。

白思豪24日表示,他從沒想過去私營企業任職,「我以前沒有想過,將來也不會,我不是那樣的人;我是一名公職人員,這是我的人生(I am a public servant, this is my life);當然,之後我也要想辦法繼續為人民服務。」不過他也說自己不會競選紐約州州長一職。

公職生涯從紐約市議員起步的白思豪,2002年至2009年任第39選區市議員,2010年至2013年擔任紐約市公益維護人,2014年起任職紐約市長,2017年連任成功,但無法再尋求第三個任期,2019年他曾以民主黨參選人身分參加過2020年總統大選,但因民調過低而退出初選。

白思豪表示,紐約市長是一項非常艱巨的工作,一直以來這份工作被稱為美國第二難的工作,他對那些想成為市長的人說,「上帝保佑你們,這是一個很棒的為大家做好事的機會,但你要做好準備,因為這幾乎是你能想像到的世界上工作強度最大的工作。」

目前紐約市長選舉有超過30名參選人,初選將於6月22日舉行,大選則將在11月2日舉行。