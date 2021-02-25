紐約市公立初中今重開 半數學校可到校5天

全市初中25日恢復實體教學，6萬2000名初中生可以重返校園，一半學校提供每周五天在校上課。（取自教育局推特）

市長白思豪 (Bill de Blasio)24日宣布，紐約市公立初中將按照計畫於25日(周四)重開，選擇實體上課的6萬2000名六到八年級公校學生將重返校園，半數學校可五天到校；高中學生返校將在接下來幾周內做出決定；市府數據也顯示，全市已有3萬名教職員工已至少接種一劑疫苗，占全部教職工人數的四分之一。

市教育局 長卡蘭扎(Richard Carranza)表示，全市20萬名初中生中，將有6萬2000名25日將返回417所學校上課，其中有一半學校能提供每周五天的實體課；6萬名教職員工也會返校，他建議還未簽署返校新冠病毒檢測 授權同意書的家庭盡快填寫，學校也繼續保持全員配戴口罩、保持社交距離、完善通風系統等防疫措施。

為保證學生心理健康，教育局計畫再聘用150多名心理諮詢師和社工，保證有需要的學生及時得到幫助。

白思豪表示，從去年秋季開學至今，全市公校已在校內進行了50萬次病毒檢測，且目前已有3萬名教職員工注射至少一劑新冠疫苗；教師聯合工會(UFT)則稱其工會內已有8000名成員接種，因此全市已接種教師數量應該多於3萬人。

根據教育局數據，23日全市僅有三所學校因為出現新冠確診案例而短暫關閉，和此前疫情高峰時期相比已大幅下降，去年12月22日，當時850所開放的學校中有272所因出現確診病例而關閉。

不過，雖然初中重開，全市仍有約70%的學生選擇全部網路上課；白思豪再次強調，相信9月新學年開始時，能保證所有學生回歸校園，對於高中生如何能回歸校園，他會盡快做出決定。

24日，位於布碌崙(布魯克林)艾福斯學院(Medgar Evers College)和皇后區約克學院(York College)的兩個大型接種點向當地居民開放，每天可為3000人接種；位於皇后區傑克森高地的新冠卓越康復中心(COVID-19 Centers of Excellence)當日也開放，將於3月1日開始接收病患，為新冠康復病人提供肺部和心血管治療服務、放射和診斷、心理健康服務等；位於布朗士的首家康復中心已於去年啟用，第三家中心將於下月在布碌崙開放。