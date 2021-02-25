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公校聽證會：線上教學加劇資源不均問題

記者顏嘉瑩／紐約報導
市工藝為湖人威廉姆斯24日在線上舉辦公聽，與會者多認為，線上教學更顯示公校資源分配不均問題。(截自視訊會議)
市工藝為湖人威廉姆斯24日在線上舉辦公聽，與會者多認為，線上教學更顯示公校資源分配不均問題。(截自視訊會議)

新冠疫情爆發後迄今，紐約市公校採線上線下混合上課，但24日有不少學生、家長和教職員，認為線上教學開始至今已一年，不僅設備仍缺乏，對於非英語為母語、有特殊需求的學生不友善，讓線上教學加劇公校系統原本就存在的資源不均問題。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)24日舉辦線上公聽會，開放專家、教職員、家長和學生，根據紐約市公校在疫情間遇到，關於資源平等、資訊透明等狀況討論，並提供解決方法。

威廉姆斯表示，疫情讓公校原本就存在的問題更嚴重，開始線上教學至今，仍有許多學生缺乏設備，尤其是在那些最需要幫助的社區，他認為在疫情持續的情況下，市教育局(DOE)不應該將線上教學變成疫情下教學的替代方案，而應該改善方式，讓線上學習成為新的教學方式。

市議員崔馬克(Mark Treyger)和市議員亞當斯(Adrienne Adams)也說，疫情已經過去一年，但市教育局在過去一年未提供足夠、平等的資源，讓學生失去學習的權益，恐怕讓疫情造成的影響從暫時，演變成世代影響。

對於設備不足問題，有專家建議市教育局應該提供更多資源給這些家庭，包括考慮將教科書和教材等，寄到那些缺乏設備、網路的家庭，方便學生學習，並極力減少影響學習狀況。

雖然市教育局強調，有提供給那些英語非母語的學生與家庭翻譯，但有與會家長表示，市教育局的翻譯不足，讓不諳英語的移民家庭遇到更多困難，有些學生還需替家長翻譯，「如此資訊恐怕有誤，也讓資源不均的情況更加嚴重。」

參與作證的華裔教師譚Annie說，資源的不足不僅是學習設備和網路等，校舍通風、教職員不足情況也很嚴重；她說，根據教師聯合工會(UFT)針對教師做的調查，有高達三分之二的教師必須要承擔教職員短缺的後果，「一個老師需要教好多學科，我們需要更多資源。」

線上教學還為特殊需求學生帶來不便，有家長說，自己的孩子有多動症，無法長時間坐在電腦前聽課，對其他擁有視力障礙、聾啞等殘疾學生，現行的線上教學模式不友善；「市教育局應該注重在結合最佳的線上教學與實體課程模式，提供給學生真正、更實質的現代化學習環境，但如今看到所有的成果，只顯示出市教育局在過去十年的失敗。」

教育局 疫情 公校

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