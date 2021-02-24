疫情重創亞裔 統計數據缺失

新冠疫情對亞太裔社區影響討論會上，紐約大學醫學院學者指出，亞裔感染新冠後的住院率和死亡率都高於其他族裔，但在過去一年的相關研究和報導中，亞裔相關疫情數據卻最少。（視頻截圖）

亞裔 兒童與家庭聯盟(CACF)23日舉行的新冠疫情 對亞太裔社區影響討論會上，紐約大學醫學院專家指出，亞裔感染新冠後的住院率和死亡率都高於其他族裔，但在過去一年的相關研究和報導中，亞裔相關疫情數據卻最少，甚至一些亞裔族群因為語言和文化屏障，被歸入「其他族裔」(Others)或「不確定」，導致在新冠數據上被少計算。

該討論會為近年來亞太裔機構和團體發起的「15%，還在增長運動」(15%& Growing Campaign)的一部分，CACF共同執行總監梁韶律表示，亞太裔人口卻已經超過紐約市 總人口的15%，但在2022財年預算中，亞太裔社區組織僅獲得4.65%的「任意撥款」；然而，去年5月紐約市亞裔失業率高達25.6%，且在疫情期間，亞裔的新冠檢測陽性率是白人的二倍，全市針對亞裔的仇恨犯罪案件更是增加867%。

紐約大學Grossman醫學院助理教授Stella Yi表示，其團隊對去年7月公布的紐約市疫情數據分析，結果顯示亞裔感染新冠後住院指數為1.57，高於白人、非洲裔和西語裔，死亡風險也高於另外三個族裔。

然而，在眾多媒體報導及專業分析報告中，亞裔新冠數字的提及頻率遠低於其他少數族裔，且在新冠確診、死亡、住院、疫苗接種等方面的數字上，無論在全國還是地方範圍，少數族裔的相關數字都存在一定程度的缺失，其中很多亞裔和西語裔病例直接被歸類為「其他族裔」或「不確定」。

Stella Yi說，在疫情爆發前，亞裔相關報告分析數字和亞裔群體內不同族裔細分數據就不夠完整，且亞裔經常被排除在少數族裔群體之外，這些問題在疫情期間更加凸顯。

華策會行政總監何永康也指出，在華策會服務的家庭中，近70%都曾在去年失去工作、被迫縮短工時、收入被砍或不得不換工作；而與此同時，眾多亞裔醫護人員、公共服務人員、教師、外賣業者卻都堅持奮戰在疫情一線，亞裔組織需要獲得更多資金和資源補助，繼續為社區擴大提供健康、語言、移民等服務。