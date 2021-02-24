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針對亞裔仇恨犯罪大增 「絕不容忍」

記者和釗宇／紐約報導
市府發布了反仇恨宣傳海報。（市長辦公室提供）
市府發布了反仇恨宣傳海報。（市長辦公室提供）

數據顯示，自新冠疫情爆發以來，紐約市針對亞裔的仇恨暴力犯罪大幅增加；市長白思豪(Bill de Blasio)23日表示，市府絕不容忍針對亞裔的歧視和仇恨犯罪，將持續打擊此類犯罪，並與社區合作商討應對之策。

市警數據顯示，全市2020年共接報28起針對亞裔的攻擊事件，市警執行了18次逮捕，2019年僅有兩起。

對此，白思豪表示，疫情讓所有社區都受到重創，「但亞裔社區在遭受疫情重創之外，還經受著歧視和暴力攻擊，我們必須對抗歧視和仇恨；對亞裔的攻擊，就是對我們所有人的攻擊，紐約市絕不容忍仇恨。」

白思豪說，膽敢攻擊任何亞裔社區的人，將為自己行為承擔後果。

白思豪表示，市警亞裔仇恨犯罪工作組將繼續打擊任何針對亞裔的仇恨犯罪，未來也將特別注意地鐵內的犯罪；同時，市人權局也將於本周和亞裔社區代表交流，商討應對之策；市府還發布了反針對亞裔仇恨的網站nyc.gov/stopasianhate，為社區提供反仇恨宣傳材料及相應資源。

華裔國會眾議員孟昭文表示，疫情發生以來，亞裔社區的許多民眾和小商業者一直在對抗仇恨行為，「這些種族主義的攻擊非常粗暴、毫無理性、令人作嘔，這種現象必須終結；太多亞裔民眾真的生活在恐懼之中，他們不敢離開家門，就是擔心有不好的事情發生。」

市警亞裔仇恨犯罪工作組負責人盧曉士說，該工作組有25名亞裔探員，可說11種不同語言，「他們擁有足夠的背景和技巧，有效地幫助紐約市的亞裔民眾。」

白思豪也表示，成立該工作組的目的是鼓勵社區踴躍舉報遇到的仇恨犯罪，「工作組最重要的工作是接觸社區，聆聽民眾的感受，然後採取行動，因此民眾應該勇於發聲。」

盧曉士說，「千萬不要覺得說出自己的遭遇沒用，只要你說出來，就一定會有執法行動。」

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)也表示，亞美聯盟此前已經記錄了500起有關亞裔的歧視和攻擊事件，而且該數字還可能是被低估的；該組織將於本周六(27日)下午1時在曼哈頓下城富利廣場(Foley Square)舉行反歧視示威，希望民眾踴躍參加。

姚久安表示，亞美聯盟此前已經記錄了500其有關針對亞裔歧視事件，而且這一數字可能...
姚久安表示，亞美聯盟此前已經記錄了500其有關針對亞裔歧視事件，而且這一數字可能被低估。（市長辦公室提供）
紐約市長白思豪表示，紐約市絕不容忍針對亞裔的歧視和仇恨犯罪。（市長辦公室提供）
紐約市長白思豪表示，紐約市絕不容忍針對亞裔的歧視和仇恨犯罪。（市長辦公室提供）

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