曼哈頓華埠轄區 去年至今僅接報一宗仇恨犯罪

曼哈頓華埠轄區自去年至今僅接報一起仇恨犯罪。(記者張晨／攝影)

近日針對亞裔 的攻擊案件以及種族仇恨言論再有抬頭之勢，不過，轄管曼哈頓華埠的市警五分局表示，從2020年3月開始至今，僅接到一起仇恨犯罪報案；分局長張保羅(Paul Zangrilli)表示，目前轄區內治安穩定，但並不會姑息任何有關種族歧視 和攻擊的案件。

根據市警數據，2020年共發生28起針對亞裔的攻擊事件，市警執行了18次逮捕，相比之下2019年僅有兩起；而到今年，已有兩起針對亞裔的仇恨暴力案件發生。

五分局表示，轄區只在去年3月29日接報了一起仇恨攻擊案件，一非洲裔男子和一華裔 男子在排隊時發生口角，隨後非洲裔男子拔出利器並口出種族主義言論，五分局現場將該男子逮捕，無人受傷。

張保羅表示，如今針對華裔的種族主義話題再次被推上了輿論中心，但華埠轄區內治安穩定，華裔社區擁有一呼百應的凝聚力，所以一些心懷不軌之人也不會輕易選擇在此口出狂言。

華裔民眾陳哲表示，她最近在街頭行走時，遇到一名陌生人朝她大喊「滾出我們的國家」，還有一些人因為她的亞裔面孔而對她另眼相看。

「我從未感受過這種程度的敵意。」出生在紐約的陳哲表示，自己的遭遇是亞裔群體當下在美國社會處境艱難的一個縮影，疫情暴發以來，明顯感覺遭受種族歧視，因此而產生孤立無援的恐慌，感覺自身處於「前所未有」的困境。