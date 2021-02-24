紐約客談／亞裔遭襲 話題越熱越易遭攻擊

新冠肺炎激起的社會焦慮感，透過無良政客的煽風點火，已引發了種族歧視 的怒潮，只要一點風吹草動，就很容易爆發種族歧視的暴力案件，不禁令人憂心亞裔 身處其間，生命財產的安危。

中文媒體紛紛將華裔遭歧視和攻擊的案件成為報導的焦點，主流媒體也將「亞裔」字眼放置於標題吸睛，而隨著這些新聞事件的發出，全國彷彿再次掀起了一場將亞裔至於攻擊漩渦中心的浪潮。

民權人士一股腦地蜂擁而至，在社群媒體上拉起了反對仇恨亞裔的運動，亞裔名人或網路紅人彷彿將轉發變成了「責任」；這其實也變向反映了一些人的心理狀態—本身對亞裔懷有偏見的人，會更因此類報導或熱點，而留下深刻的印象，相關報導越多，就越覺得亞裔是可以攻擊的目標。

這些案件涉及的種類廣泛，其中口頭騷擾最常見，但推搡、肢體攻擊、職場歧視、禁入場所、打砸等等，都涵蓋在其中。

種族定性(racial profiling)，又稱為種族歸納、種族貌相，指的是依照某人的族裔特徵，來認定其犯罪或涉嫌某種行為。這是種族定性的例子，「他看起來像是中國人，他就被攻擊。」

但就紐約市 警而言，種族仇恨案件的定義將嫌犯的「口頭宣稱」作為主要判斷依據，那麼是不是只要不說話就可逃脫種族歧視的標籤？

作為媒體而言，報導的不應只從單獨案件上來深究或剖析為何亞裔變「啞裔」、甘願忍氣吞聲的現狀；更應該做的是，從簡單的傳達案件始末，將教育和判定正確思想、價值觀以及法律定義，作為報導的終極目的。（紐約客談 ，每周二至周六見報）