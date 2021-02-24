法拉盛華男街頭遇襲？ 警：喝醉跌倒

針對日前鄭先生疑在街頭遇襲的案件，警方表示，目前尚未在監控錄像中發現任何可疑人士。(鄭先生家屬提供)

居住在法拉盛的鄭先生19日晚在距離家僅幾個街區遠的地方昏迷不醒，親友憂為歹徒針對亞裔 進行惡性攻擊的仇恨犯罪 ；不過市警109分局23日表示，經調查附近監控錄像，迄今未發現任何可疑人士的蹤影，且有目擊者稱受害人臉上的傷疤，為其酒醉後從醫院病床上摔落；警方稱，該案將由市警總局的亞裔仇恨犯罪工作組接手，展開深入調查。

對此，鄭先生23日晚表示，他不同意警方目前的調查結果，他稱自己眼睛附近被疑似刀傷的利器畫傷，不可能是自己從病床上摔落的傷疤；他說，事發當天，他像平日一樣喝了二兩白酒，出門時神智清晰，但與中國的親友在微信 通話時，突然倒地不起，「我朋友也感覺我被人攻擊」。

鄭先生說，對於事發當天的經過，他表示自己已完全沒有記憶，只記得自己在家附近法拉盛58路夾134街附近，通過微信與中國的親友聊天，後在約四個街區外的134街與布斯紀念大道(Booth Memorial Ave.)交口附近失去知覺。

警方表示，得知鄭先生的案件後，立即派遣警員調查，但通過查看附近的監控錄像，並未發現任何嫌疑人的身影，且受害人身上沒有丟失任何財物，因此不認為是遭到他人惡性攻擊或搶劫所致。

根據醫院的證人，警方說，鄭先生被送往醫院急救後，疑因飲酒過量，情緒失控，自己從床上摔下，導致了臉上的傷口；警方表示，該案將於24日轉交至市警局的亞裔仇恨犯罪工作組接手，進一步調查。

警方表示，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。