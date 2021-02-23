曼哈頓地檢參選人溫絲頓 拜訪中華公所

溫絲頓(左三)22日拜訪中華公所，右二為中華公所主席于金山。(中華公所提供)

曼哈頓地區檢察官參選人溫絲頓(Tali Weinstein)22日拜訪紐約中華公所，身為移民 第二代的她表示，若當選將提供公正、安全和正義，挺身為那些在生活中面對暴力的弱勢族群發聲。

猶太裔的溫絲頓說，父母為了逃避當時因伊斯蘭革命而引起反猶暴力的伊朗，帶著一家人來到美國，在猶太移民援助協會免費律師的協助下，通過長達十年的入籍程序，才成為美國公民 ；她表示，就像許多移民一樣，由於父母的勇氣，讓她和兄弟姐妹在成長過程中體會到安全、公平和正義。

溫絲頓的政見著重在對抗性侵、家暴、移民、仇恨犯罪等；她說，在疫情期間針對亞裔的歧視 犯罪數量上升，讓她感到震驚；她表示，仇恨犯罪是無法容忍的，不僅傷害到被害人，更在社區中營造一種排斥和恐怖的氣氛，身為移民的她，從自己的成長和生活經歷中，了解遭受歧視的痛苦，她承諾將為這些遭受歧視的人主持正義。

溫絲頓也表示，警方過度執法行為，會損害公眾信任，從而傷害到所有人，當人們對刑事司法制度不抱有信心時，每個人都會遭受苦難，而全美各地的少數族裔是警察暴力最大的受害者；她相信，沒有人能逾越法律，對於執法人員和一般民眾而言，都必須有正義的標準，去審核對錯並監督問責。