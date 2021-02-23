針對亞裔和猶太裔仇恨犯罪大增 皇后區民代集會譴責

數十位民選官員和社區代表在皇后區公所前，譴責仇恨犯罪行為，呼籲社區團結起來，消滅種族主義「病毒」。(皇后區長辦公室提供)

數十位民選官員和社區代表22日聚集在皇后區 公所前，譴責近期以及過去一年發生的仇恨犯罪 ，特別是針對亞裔 和猶太社區的仇恨行為，呼籲社區團結起來，消滅種族主義「病毒」。

發起此次集會的皇后 理查茲(Donovan Richards)表示，與新冠疫情一樣，仇恨犯罪去年春天起對少數族裔社區、尤其是亞裔社區造成沉重打擊，2020年市警紀錄在案的針對亞裔的仇恨攻擊有27起，比前一年激增，占所有仇恨犯罪的10%，市警因此成立了亞裔仇恨犯罪工作組。

「然而近期此類罪案又出現反彈，近過去兩周，皇后區發生多起仇恨犯罪，在阿斯托利亞(Astoria)和法拉盛均有亞裔遭遇種族主義或仇恨攻擊，同時猶太裔社區也繼續成為此類罪案的目標之一」，理查茲說，「在全國最具多元化的皇后區，即使只發生一起仇恨事件，都是對我們整個區的冒犯」。

他表示，「我再次重申，社區絕不容忍此類行為，皇后區歡迎各種族裔背景、年齡、信仰、性別認同的民眾」。

代表法拉盛的華裔市議員顧雅明則現身說法，講述去年在法拉盛遭攻擊的經歷，表示他最初並不認為這是種族主義襲擊，但已重新審視，「對亞裔社區的偏見和攻擊已在社區中長期存在，新冠疫情惡化了紐約市以及全國針對亞裔的仇恨、暴力和種族主義行為，我們不應袖手旁觀的允許此類罪案繼續發生，必須嚴厲譴責並全力制止。」

亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監韓裔姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，該聯盟運行的一個網站已收到超過500起的反亞裔案件報告，另有20起是私下報告給她，「很可能還有無數的案件沒有上報，種族主義的病毒困擾著亞裔社區，民眾不敢出門，我們需要團結起來，守望相助。」

民眾一旦成為仇恨犯罪或潛在仇恨犯罪的受害者或目擊者，可致電(718)286-7010向皇后區地區檢察官辦公室報告。