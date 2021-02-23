紐約客談／紐約州代孕合法 促平等還是為經濟

紐約州代孕也正式合法化。（Getty Images）

紐約州 長去年簽署的妊娠代孕法(New York's Gestational Surrogacy Law)近日生效，而就在所有人都依然沉浸在疫情 、疫苗 以及公共治安等社會話題的時候，紐約州則直接通過了代孕法案，不是廢除禁止，而是直接宣布合法。

在全美大多數州，對待商業代孕的態度仍曖昧不清，不明確禁止也不會直接承認合法，而紐約州曾是全美完全禁止商業代孕的僅有三州之一。

州長葛謨(Andrew Cuomo)稱，這是「為了照顧不孕人士或同性伴侶，取消代孕禁令，並立法進行規範，讓代孕雙方都能得到保障。」

但是，該項議案卻在州議會遭到了許多女權主義議員的強烈反對。反對者認為，這將女性的身體當作是一項可交易的商品，是對女性的極大不尊重；而支持者則認為，這是對無法生育的夫婦和同性戀者的福音，為希望組建家庭者提供了機會。

按照法律，從2月15日開始，全州代孕行業已經合法，而實際上，代孕此前也可以在紐約做，但是需要簽署太多的文件；在紐約州代孕合法後，有的文件省了，手續簡便了。

對此則立刻有人批評稱，紐約州為什麼會在疫情持續期間通過這些「無關法令」呢？不僅代孕可明碼標價，代孕者人權法案(Surrogates' Bill of Rights)出台，「第二父母領養」程序也隨之簡化，作為曾經全美疫情最嚴重的州之一，稅收損失將預計達到100億元，這不免讓人覺得是為了重振經濟的一個手段。

（紐約客談，每周二至周六見報）