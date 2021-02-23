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紐約客談／紐約州代孕合法 促平等還是為經濟

紐約客談
紐約州代孕也正式合法化。（Getty Images）
紐約州代孕也正式合法化。（Getty Images）

紐約州長去年簽署的妊娠代孕法(New York's Gestational Surrogacy Law)近日生效，而就在所有人都依然沉浸在疫情疫苗以及公共治安等社會話題的時候，紐約州則直接通過了代孕法案，不是廢除禁止，而是直接宣布合法。

在全美大多數州，對待商業代孕的態度仍曖昧不清，不明確禁止也不會直接承認合法，而紐約州曾是全美完全禁止商業代孕的僅有三州之一。

州長葛謨(Andrew Cuomo)稱，這是「為了照顧不孕人士或同性伴侶，取消代孕禁令，並立法進行規範，讓代孕雙方都能得到保障。」

但是，該項議案卻在州議會遭到了許多女權主義議員的強烈反對。反對者認為，這將女性的身體當作是一項可交易的商品，是對女性的極大不尊重；而支持者則認為，這是對無法生育的夫婦和同性戀者的福音，為希望組建家庭者提供了機會。

按照法律，從2月15日開始，全州代孕行業已經合法，而實際上，代孕此前也可以在紐約做，但是需要簽署太多的文件；在紐約州代孕合法後，有的文件省了，手續簡便了。

對此則立刻有人批評稱，紐約州為什麼會在疫情持續期間通過這些「無關法令」呢？不僅代孕可明碼標價，代孕者人權法案(Surrogates' Bill of Rights)出台，「第二父母領養」程序也隨之簡化，作為曾經全美疫情最嚴重的州之一，稅收損失將預計達到100億元，這不免讓人覺得是為了重振經濟的一個手段。

（紐約客談，每周二至周六見報）

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