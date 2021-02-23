白思豪任命顧問 主抓疫後恢復

白思豪任命市學校建設管理局局長格里羅擔任他的高級顧問，將協調市府各部門推進以後恢復工作。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪(Bill de Blasio)22日任命市學校建設管理局(NYC School Construction Authority，簡稱SCA)局長格里羅(Lorraine Grillo)擔任主管疫後恢復的高級顧問，協調市府各部門推進疫後恢復工作；州長葛謨 (Andrew Cuomo)當日則宣布，從下周起基礎疾病及併發症患者可攜帶三種證明預約接種疫苗 ，全州再有兩個大規模疫苗接種站將於24日啟用。

格里羅已經在學校建設管理局任職超過20年，她表示，「市府將設立疫後恢復戰情室，副市長、關鍵部門主管和市府人員每周開會，決定紐約市疫後恢復的推進工作。」

葛謨22日也宣布，州府已更新疫苗接種資格查詢網站，將基礎疾病及併發症患者納入接種範圍；從下周起，各地方衛生局將接收專門分配給基礎疾病患者的疫苗，患者只要攜帶醫生證明、醫療機構提供的併發症證明或簽名證書，即可預約接種。

同時，葛謨還表示，州府和獲聯邦急難管理局(FEMA)聯合開設的兩個大規模疫苗接種點將於24日開門，分別位於布碌崙(布魯克林)的艾福斯學院(Medgar Evers College)和皇后區的約克學院(York College)；他說，兩個接種點的營業時間為每日早8時至晚8時，每日的接種量預計將達3000劑，屆時將是全州規模最大的接種點。

葛謨說，在以上兩個地方開設接種點，也是為了促進疫苗分發公平，讓少數族裔和低收入社區獲取更多疫苗，因此開門第一周僅開放特定郵遞區號的居民預約接種，隨後再開放給各自所在行政區的居民。

約克學院僅接受以下合格郵編預約： 11418、11419、11420、11435、11436、11439、11432、11433、11434、11423、11412、11413、11427、11428、11429、11411、11422、11691、11692、11693；艾福斯學院僅接受以下合格郵編預約：11206、11221、11216、11238、11225、 11213、11233、11207、11208、11236、11212、 11203、11226、 11210。

葛謨還說，大都會運輸署(MTA)正啟動一項試點計畫，擴大布碌崙和皇后區的公車線路，讓居民更方便地乘車前往兩個接種點。

白思豪22日也簽署行政令，將與紐新航港局(Port Autority)續簽甘迺迪機場(JFK Airport)的租約，並計畫改建甘迺迪機場，預計該項目將投資100億元至150億元，將為皇后區創造2萬個工作崗位，促進當地疫後經濟恢復；作為租約續簽協議的一部分，該基建項目將有三分之一的合同授予少數族裔和女性企業(MWBE)，而且有三分之一的工作崗位須分配給少數族裔，另有7%的崗位須分配給女性。