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戴口罩、指定座位 紐約市電影院下周五重開

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州長葛謨宣布，紐約市電影院於3月5日(周五)起可恢復營業，客容量限制在25%。（美聯社）
紐約州長葛謨宣布，紐約市電影院於3月5日(周五)起可恢復營業，客容量限制在25%。（美聯社）

隨著紐約州新冠疫情逐步好轉，州長葛謨(Andrew Cuomo)22日宣布，紐約市電影院於3月5日(周五)起可恢復營業，客容量限制在25%，每場最多不超過50人；電影觀眾須時刻戴口罩，在指定座位落座，保持社交距離；此外，台球廳也可於3月5日恢復營業，紐約市內限容35%，州府同時也公布了婚禮等大型宴會的防疫規則。

受疫情影響，紐約市電影院已被迫關閉近一年；去年夏天疫情好轉後，州府曾允許除紐約市外其他地區的電影院恢復營業；紐約市各種室內活動此前均已恢復營業，包括堂食、保齡球館、博物館等，但葛謨此前擔憂電影院屬於通風較差的長時間聚集場所，造成疫情進一步傳播。

因此，葛謨要求紐約市電影院重開後加強通風系統；公衛專家表示，病毒在室內場所更容易傳播，通風質量高低是室內場所防疫的關鍵。

同時，州府還宣布台球廳可於3月5日開門，紐約市內的客容量限制在35%，市外為50%；所有顧客除就餐時須全程戴口罩，保持社交距離，不同球桌須設立隔檔。

此外，州府還公布了定於3月15日即將開放的婚禮等大型宴會的防疫細節，規定此類宴會客容量定為舉辦場所的50%，最多不超過150人；來賓必須登記個人信息，以便進行疫情追蹤；舉辦場所在活動前須提前通知當地衛生部門，所有來賓須戴口罩。

州府數據顯示，全州21日新增新冠肺炎病例6146例，檢測陽性率為4.33%，新冠住院人數小幅增長至5804人，新增死亡89人；葛謨表示，周末數據不能反映疫情全貌，因周末時檢測量和出院人數均較少；根據七天平均數據，紐約州疫情仍在好轉。

葛謨表示，只有疫情好轉，紐約州才能更好地開始恢復經濟；「目前，不但全州的住院率和感染率正在下降，全州也在建設疫苗接種網路，確保被邊緣化的社區也能得到疫苗資源；儘管我們仍未擺脫疫情，但是勢頭很好；只要我們團結起來繼續認真防疫，就能最終打敗這一無形的敵人，回歸正常生活」。

紐約州長葛謨宣布，紐約市電影院於3月5日(周五)起可恢復營業，客容量限制在25%...
紐約州長葛謨宣布，紐約市電影院於3月5日(周五)起可恢復營業，客容量限制在25%。（州長辦公室提供）

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