疫情加劇病情 紐約擬設心理疾病緊急熱線 30分鐘抵現場

市議會提案,成立心理疾病獨立緊急求救熱線,避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。(Getty Images)

在新冠肺炎疫情 前,根據紐約州府報告,每三名紐約人中就有一名面臨焦慮、抑鬱,疫情後更讓心理健康問題成為燙手山芋;日前賓州華青陳智博(Christian Hall)就因為精神失控,遭警開七槍擊斃,紐約也曾發生過多起類似案例,紐約市 議會提出提案,成立心理疾病獨立緊急求救熱線,與一般911求救電話分開並設立處理流程,避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。

22日市議會心理健康、殘疾和成癮委員會(Committee on Mental Health, Disabilities, and Addiction),針對相關提案包舉辦公聽。

由市議員阿亞拉提出(Diana Ayala)的Intro. 2210號提案,要求市衛生和心理健康局(Department of Health and Mental Hygiene)成立社區心理健康辦公室(Office of Community Mental Health),建立全市的緊急心理健康處理流程、成立緊急小組,在接獲報案的30分鐘內抵達現場;該辦公室也提供市府、市警和接線生處理流程訓練。

提案Intro. 2222號則是由市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)提出,要求新成立的社區心理健康辦公室,設立類似「911」、「311」這類三個號碼的獨立心理疾病緊急求救熱線,由受過訓練的接線生按照特定處理流程回應報案。

心理健康、殘疾和成癮委員會主席路易斯(Farah Louis)表示,太多紐約人因心理疾病未受到妥善治療而受到影響,成為紐約市的心理健康危機,這些未被治療的心理疾病,除了病患自身健康,也可能衍生公眾危險、暴力事件。

路易斯說,目前所有的911電話都由市警、市消防局等單位回覆所有電話,但他們不是心理專家,更沒有相關的文化理解背景,若不妥善處理,更可能造成心理創傷;她表示,有色人種社區由於缺乏可負擔、可信的心理健康資訊與服務的現象,應該要及時改善。

阿亞拉分享自身經驗,表示紐約市沒有專門的心理健康緊急求救處理流程,不僅讓當事者、家屬感到恐懼,就連回應報案的警察也遲疑,不知道應該要如何在不傷害彼此的情況下處理問題,提案將可提供雙方專業協助。

威廉姆斯則說,在過去一年紐約市共有16名罹患心理疾病患者因警方的不當處理而喪生,除了城市應將心理疾病除罪化,更不該將未受到治療的心理健康問題視為公共危險,當天的公聽僅是第一步,希望心理疾病問題未來在紐約市,能更被重視並妥善處理。