疫情加劇病情 紐約擬設心理疾病緊急熱線 30分鐘抵現場

市議會提案，成立心理疾病獨立緊急求救熱線，避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。(Getty Images)

在新冠肺炎疫情 前，根據紐約州府報告，每三名紐約人中就有一名面臨焦慮、抑鬱，疫情後更讓心理健康問題成為燙手山芋；日前賓州華青陳智博(Christian Hall)就因為精神失控，遭警開七槍擊斃，紐約也曾發生過多起類似案例，紐約市 議會提出提案，成立心理疾病獨立緊急求救熱線，與一般911求救電話分開並設立處理流程，避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。

22日市議會心理健康、殘疾和成癮委員會(Committee on Mental Health, Disabilities, and Addiction)，針對相關提案包舉辦公聽。

由市議員阿亞拉提出(Diana Ayala)的Intro. 2210號提案，要求市衛生和心理健康局(Department of Health and Mental Hygiene)成立社區心理健康辦公室(Office of Community Mental Health)，建立全市的緊急心理健康處理流程、成立緊急小組，在接獲報案的30分鐘內抵達現場；該辦公室也提供市府、市警和接線生處理流程訓練。

提案Intro. 2222號則是由市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)提出，要求新成立的社區心理健康辦公室，設立類似「911」、「311」這類三個號碼的獨立心理疾病緊急求救熱線，由受過訓練的接線生按照特定處理流程回應報案。

心理健康、殘疾和成癮委員會主席路易斯(Farah Louis)表示，太多紐約人因心理疾病未受到妥善治療而受到影響，成為紐約市的心理健康危機，這些未被治療的心理疾病，除了病患自身健康，也可能衍生公眾危險、暴力事件。

路易斯說，目前所有的911電話都由市警、市消防局等單位回覆所有電話，但他們不是心理專家，更沒有相關的文化理解背景，若不妥善處理，更可能造成心理創傷；她表示，有色人種社區由於缺乏可負擔、可信的心理健康資訊與服務的現象，應該要及時改善。

市議會提案，成立心理疾病獨立緊急求救熱線，避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。(本報檔案照)

阿亞拉分享自身經驗，表示紐約市沒有專門的心理健康緊急求救處理流程，不僅讓當事者、家屬感到恐懼，就連回應報案的警察也遲疑，不知道應該要如何在不傷害彼此的情況下處理問題，提案將可提供雙方專業協助。

威廉姆斯則說，在過去一年紐約市共有16名罹患心理疾病患者因警方的不當處理而喪生，除了城市應將心理疾病除罪化，更不該將未受到治療的心理健康問題視為公共危險，當天的公聽僅是第一步，希望心理疾病問題未來在紐約市，能更被重視並妥善處理。