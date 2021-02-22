我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高院允檢方取川普稅表 川普批:將繼續抗爭

梅根‧馬侃在節目中對拜登公開喊話：開除佛奇

心理疾病除罪化 紐約市議會提案成立獨立緊急報案電話

記者顏嘉瑩／紐約報導
市議會提案，成立心理疾病獨立緊急求救熱線，避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。(本報檔案照)
市議會提案，成立心理疾病獨立緊急求救熱線，避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。(本報檔案照)

在新冠肺炎疫情前，根據紐約州府報告，每三名紐約人中就有一名面臨焦慮、抑鬱，疫情後更讓心理健康問題成為燙手山芋；日前賓州華青陳智博(Christian Hall)就因為精神失控，遭警開七槍擊斃，紐約也曾發生過多起類似案例，有市議員提出相關提案，欲成立心理疾病獨立緊急求救熱線，與一般911求救電話分開，並設立處理流程，避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。

22日市議會心理健康、殘疾和成癮委員會(Committee on Mental Health, Disabilities, and Addiction)，針對相關提案包舉辦公聽。

由市議員阿亞拉提出(Diana Ayala)的Intro. 2210號提案，要求市衛生和心理健康局(Department of Health and Mental Hygiene)成立社區心理健康辦公室(Office of Community Mental Health)，建立全市的緊急心理健康處理流程、成立緊急小組，在接獲報案的30分鐘內抵達現場。

提案Intro. 2222號則是由市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出，要求新成立的社區心理健康辦公室，設立三碼獨立心理疾病緊急求救熱線，由受過訓練的接線生按照處理流程回應報案。

路易斯說，有色人種社區由於缺乏可負擔、可信的心理健康資訊與服務的現象，應該要及時...
路易斯說，有色人種社區由於缺乏可負擔、可信的心理健康資訊與服務的現象，應該要及時改善。(截自視訊公聽畫面)

紐約州 疫情 威廉

上一則

紐約市電影院3月5日可有條件恢復營業

延伸閱讀

2021百花迎春雲端元宵晚會 美中兩地藝術家登台獻藝

2021百花迎春雲端元宵晚會 美中兩地藝術家登台獻藝
亞裔頻遇襲 紐約華裔高階警官：全以仇恨案調查

亞裔頻遇襲 紐約華裔高階警官：全以仇恨案調查
紐約華裔頻遭襲 亞非社區籲停止仇恨

紐約華裔頻遭襲 亞非社區籲停止仇恨
捷運局乘客銳減 抱怨過度渲染疫情 鼓勵民眾搭地鐵

捷運局乘客銳減 抱怨過度渲染疫情 鼓勵民眾搭地鐵
李天明提案 要求特許學校環境安全

李天明提案 要求特許學校環境安全
紐約華人僑團聯合會 雲端辦春晚

紐約華人僑團聯合會 雲端辦春晚

熱門新聞

鄭先生日前在家門口遇襲，家人呼籲知情者提供那個線索，將嫌犯繩之以法。(家屬提供)

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

2021-02-20 22:09
亞裔餐館業者籌款捐餐，盼喚起大眾注意並鼓勵亞裔面對歧視犯罪。(取自「晚餐之心」倡議網站)

「夠了就是夠了」華裔餐館發起活動 對抗全美仇恨犯罪

2021-02-21 13:11
又有兩名華裔女子在地鐵上遭攻擊受傷；圖為紐約市警察在地鐵車廂內執勤。(美聯社)

地鐵攻擊一日兩起！2華女1遭猛擊後腦、1無故被毆

2021-02-17 02:28
紐約市18日將再次迎來大雪。(本報檔案照)

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

2021-02-17 10:54
陳智博母親在記者會上，痛心質問，如果孩子不是華裔，一切是否就會不同。(記者顏嘉瑩/攝影)

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

2021-02-21 16:42
紐約州長葛謨陷隱瞞養老院疫情的醜聞之中。(美聯社)

前紐約副州長：葛謨養老院醜聞只是他腐敗的冰山一角

2021-02-18 13:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到
川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手
「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義

「如果他不是華裔」陳智博遭警擊斃 母聲淚俱下求正義
「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億
她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？

她被封「台灣第一女YouTuber」 高人氣全靠不露臉？