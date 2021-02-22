心理疾病除罪化 紐約市議會提案成立獨立緊急報案電話

市議會提案，成立心理疾病獨立緊急求救熱線，避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。(本報檔案照)

在新冠肺炎疫情 前，根據紐約州 府報告，每三名紐約人中就有一名面臨焦慮、抑鬱，疫情後更讓心理健康問題成為燙手山芋；日前賓州華青陳智博(Christian Hall)就因為精神失控，遭警開七槍擊斃，紐約也曾發生過多起類似案例，有市議員提出相關提案，欲成立心理疾病獨立緊急求救熱線，與一般911求救電話分開，並設立處理流程，避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。

22日市議會心理健康、殘疾和成癮委員會(Committee on Mental Health, Disabilities, and Addiction)，針對相關提案包舉辦公聽。

由市議員阿亞拉提出(Diana Ayala)的Intro. 2210號提案，要求市衛生和心理健康局(Department of Health and Mental Hygiene)成立社區心理健康辦公室(Office of Community Mental Health)，建立全市的緊急心理健康處理流程、成立緊急小組，在接獲報案的30分鐘內抵達現場。

提案Intro. 2222號則是由市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)提出，要求新成立的社區心理健康辦公室，設立三碼獨立心理疾病緊急求救熱線，由受過訓練的接線生按照處理流程回應報案。