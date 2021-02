心理疾病除罪化 紐約市議會提案成立獨立緊急報案電話

市議會提案,成立心理疾病獨立緊急求救熱線,避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。(本報檔案照)

在新冠肺炎疫情 前,根據紐約州 府報告,每三名紐約人中就有一名面臨焦慮、抑鬱,疫情後更讓心理健康問題成為燙手山芋;日前賓州華青陳智博(Christian Hall)就因為精神失控,遭警開七槍擊斃,紐約也曾發生過多起類似案例,有市議員提出相關提案,欲成立心理疾病獨立緊急求救熱線,與一般911求救電話分開,並設立處理流程,避免更多心理疾病患者被當作罪犯看待。

22日市議會心理健康、殘疾和成癮委員會(Committee on Mental Health, Disabilities, and Addiction),針對相關提案包舉辦公聽。

由市議員阿亞拉提出(Diana Ayala)的Intro. 2210號提案,要求市衛生和心理健康局(Department of Health and Mental Hygiene)成立社區心理健康辦公室(Office of Community Mental Health),建立全市的緊急心理健康處理流程、成立緊急小組,在接獲報案的30分鐘內抵達現場。

提案Intro. 2222號則是由市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)提出,要求新成立的社區心理健康辦公室,設立三碼獨立心理疾病緊急求救熱線,由受過訓練的接線生按照處理流程回應報案。