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紐約華裔頻遭襲 亞非社區籲停止仇恨

記者朱蕾／紐約報導
亞裔、非洲裔等多個族裔的社區領袖在法拉盛呼籲停止針對人的任何仇恨犯罪，倡導各族裔團結合作，左一至三依次為黃友興、臧東慧、赫伯特。（記者朱蕾／攝影）
亞裔、非洲裔等多個族裔的社區領袖在法拉盛呼籲停止針對人的任何仇恨犯罪，倡導各族裔團結合作，左一至三依次為黃友興、臧東慧、赫伯特。（記者朱蕾／攝影）

自去年新冠疫情爆發以來，針對亞裔仇恨犯罪在紐約乃至全國出現激增，且至今仍在不斷發生；亞裔、非洲裔等多個族裔的社區代表21日齊聚皇后區法拉盛，譴責近期多起對亞裔的仇恨犯罪行為，呼籲停止仇恨和攻擊行為，倡導各族裔團結合作。

來自布碌崙的社區領袖、「無邊界倡導」(The Advocates Without Borders Network)組織創辦人赫伯特(Tony Herbert)表示，「今天我們站在一起，呼籲紐約人要團結，我們是同一個紐約，這裡是我們所有人的家，種族歧視以及其他任何偏見和歧視行為在紐約以及全國都不會被容忍。」

針對如何減少、甚至杜絕仇恨犯罪，赫伯特說，「我們需要向所有的領袖傳達明確的信息，民選官員應該推動立法，針對任何人的任何仇恨犯罪等於針對我們所有人的仇恨犯罪；此外，所有社區要團結，更不能為了政治而引起不同社區間的對立甚至對抗」。

他還表示，應推出針對青少年的多元文化教育項目，加強不同族裔青少年間的交流，從而增加相互了解和理解，從根本上解決種族歧視、仇恨攻擊的問題。

紐約同源會會長黃友興表示，在呼籲停止針對亞裔以及有所族裔、群體的仇恨犯罪的同時，政府應為有心理健康疾病的民眾投入更多資源，執法部門對此類罪案應嚴厲執法，「如果嫌犯抓了就放，不僅不能起到制止作用，反而可能會導致問題越發嚴重，立法者應重新考慮去年起實施的保釋改革法案。」

市議會第29選區市議員參選人、紐約居民聯盟創始人臧東慧表示，針對亞裔的仇恨、暴力攻擊過去一年來激增，近期在紐約又出現多起，其中一起就在華人社區法拉盛，「雖然嫌犯被逮捕，但很快又被保釋，且未被指控仇恨犯罪，只控輕罪；加大對仇恨罪案的處罰力度是阻止此類罪案的關鍵之一。」

針對亞裔民眾的仇恨攻擊事件近來在紐約市多發；16日剛剛在法拉盛街頭發生中年男子馬泰奧(Patrick Mateo)猛力推倒一名中年華裔女性，導致重傷昏迷的案件，但嫌犯僅以三級攻擊輕罪被移送法辦，不被列入仇恨攻擊，隨即就保釋出來，引發社區不滿；就在當日，還發生一名58歲華女在曼哈頓哈林區地鐵站內無故遭人猛擊後腦勺，一名71歲的華裔耆老在時報廣場附近地鐵列車上無端遭人毆打的事件。

紐約市 仇恨犯罪 亞裔

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