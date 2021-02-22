法拉盛華男 街頭無端被打暈

鄭先生日前在家附近遭攻擊，傷勢嚴重。(家屬提供)

皇后區法拉盛 華人鄭先生19日晚在距離家僅幾個街區遠的地方無故遭人暴打至昏迷，隨後被救護車送往醫院，仍在重症監護病房急救；鄭先生21日向本報回顧當晚情形，表示牙齒被打掉了幾顆，面部眼睛附近被利器割傷，對當晚記憶幾乎喪失；21日檢查後，還發現腦部出血，不知何時能出院。

鄭先生說，「我有個習慣，晚上下班到家後，吃晚飯時會喝點酒，但不會多喝，每天晚上喝一至二兩的酒，也是緩解一下一天下來的疲勞和壓力，平時喝酒後都不會出門，但19日晚上不知道怎麼回事，我喝完酒就出門了，當時好像接了個電話，後面發生的事幾乎都記不起來了。」

40多歲的鄭先生住在法拉盛58路夾134街附近，他在約四個街區外的134街與布斯紀念大道(Booth Memorial Ave.)交口附近遭攻擊；鄭先生21日回憶，「我隱約記得事發當晚在路上碰到一個人，身高很高，他還和我說話，然後我就昏過去了，等我醒來時已經躺在醫院的病床上了，後來我聽說是救護車把我送到醫院。」

他還表示，他的妻子是晚上9時下班，事發時妻子還沒回家，「她下班後打我電話，是撿到我手機 的一個陌生人接的，妻子之後花了200元拿回了我的手機，她還說我身上的錢都沒被拿走。」

傷勢比較嚴重的鄭先生這兩天都在紐約長老會皇后醫院 (NewYork-Presbyterian Queens Hospital)的重症監護病房治療，他說，「雖然我記不清當時發生了什麼，但可以確定我是被人打了，上下牙掉了幾顆，臉部有被利器割的一個十字傷口，醫生給我的傷口縫針、止血，21日照片子檢查後，醫生說我腦部內出血，還不能出院，我現在走路時會頭疼。」

法拉盛轄區109分局已對此立案並展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。