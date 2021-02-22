紐約州出現首例南非變種病毒 患者為長島居民

葛謨表示，紐約州已出現首例源自南非的變種新冠病毒感染者，患者為長島納蘇郡居民。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)21日表示，紐約州已出現首例源自南非的變種新冠病毒感染者，患者為長島納蘇郡居民；不過數據顯示，全州整體疫情持續好轉，全州新冠檢測陽性率自去年11月23日以來首次降至3%以下；此外，紐約市 衛生局表示，上周因暴雪天氣延遲發貨的新冠疫苗 訂22日到貨，意味著紐約市將能開放更多第一針疫苗預約。

此前已有一名康州居民在紐約市住院時被檢出感染南非變種病毒 ，但並未發現有紐約州居民感染；此次紐約州首例南非變種病毒是由紐約市的商用實驗室Opentrons Labworks Inc's Pandemic Response Lab檢出的，檢測結果已經過州衛生廳位於首府奧伯尼(Albany)市的沃茲沃思研究中心(Wadsworth Center)證實。

未住院尚不知如何感染

這位長島納蘇郡確診患者報住Glen Head，目前並未住院；郡衛生局尚不清楚患者如何感染南非變種病毒，也不了解其旅行史。納蘇郡長庫倫(Laura Curran)承認南非變種病毒存在社區傳播的可能，她呼籲民眾保持鎮定，繼續嚴格遵守防疫措施。

南非變種病毒是危險性最大的新冠變種病毒之一，目前全美已有十個州發現有人感染；此前聯邦疾病防治中心(CDC)表示，有初步跡象顯示莫德納疫苗對南非變種病毒有效性減弱。

確診率3月來首降破3%

州府數據還顯示，紐約州20日新冠檢測陽性率為2.99%，是去年11月23日以來首次低於3%；同時，新冠住院人數也繼續下降至5764人，過去一周總住院人數淨減少829人。

葛謨表示，目前好消息是檢測陽性率和住院率持續下降，這將有助於繼續開放經濟；「但紐約州首次出現居民感染南非變種病毒，因此仍須保持防疫警惕，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；目前我們仍然在與病毒賽跑，看疫苗接種速度能否超過變種病毒的傳播速度，只有繼續精明而嚴格的防疫，才能讓我們贏得這場比賽。」

遲來的新冠疫苗到貨了

此外，紐約市衛生局21日表示，此前因為上周的暴風雪天氣而推遲到貨的新冠疫苗，22日到貨，意味著紐約市將恢復更多第一針疫苗接種預約；州府數據顯示，因惡劣天氣，本應上周到貨的新冠疫苗僅到貨60%未到貨；而市府數據顯示，截至21日，市府手中僅剩不到1000劑第一針疫苗。