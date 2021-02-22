捷運局乘客銳減 抱怨過度渲染疫情 鼓勵民眾搭地鐵

紐約市地鐵乘坐人次已較去年2月下滑約70%。（記者和釗宇／攝影）

新冠疫情 導致紐約市 公共交通乘坐數量大幅下滑且一蹶不振，市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)21日呼籲民眾重返地鐵 ，稱公共交通空間是安全的，表示地鐵乘坐人數大減是因為地鐵疫情情況被過度渲染導致。

數據顯示，紐約市地鐵乘坐人次已較去年2月下滑約70%；上周紐約市地鐵的乘坐人次約為170萬，相比之下去年冬天，每日乘坐人次就有550萬。

芬伯格21日在接受美國廣播公司(ABC)採訪時說，疫情初期，各大電視台都在播放地鐵裡人滿為患的畫面，讓很多民眾認為，疫情期間擁擠的地鐵車廂非常危險，「大都會運輸署(MTA)被這些報導整得很慘；現在疫情已有一年，目前已經有一些研究顯示，地鐵車廂等公共交通系統並不是病毒藏身之地。」

目前確實有一些研究顯示公共交通空間相對安全，不易傳播病毒，包括MTA顧問施瓦茨(Sam Schwartz)發表的論文，但學術界對此遠未達成共識，過去一年以來很少有經過同行評議的論文認為地鐵較為安全。

而且，地鐵乘坐人數減少也未必是因為媒體報導；數據顯示，遠程工作時間增加、寫字樓空置以及娛樂場所關閉，對地鐵乘坐人數減少的影響更大；MTA去年曾請諮詢公司麥肯錫(McKinsey & Co.)進行研究，預計紐約地鐵乘坐人次至少要等到2024年才會恢復到疫情前的水平。

不過，地鐵乘坐人數預計本周將會回升，因紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)此前宣布，紐約地鐵夜間消毒停運時間將從早1時至5時縮短至2時至4時；芬伯格此前表示，MTA有信心在停運時間縮短的情況下確保地鐵清潔。