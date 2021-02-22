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病歿直逼50萬！紐約時報頭版巨幅圖表 揭美疫情災難

美接種疫苗加速 已注射6300萬劑 所有成人夏末前能打到

華裔耆老預約接種遇難題 陳倩雯錄國、粵語電話指導

記者金春香╱紐約報導
華裔耆老仍難以預約接種，陳倩雯錄製普通話和廣東話預約教程指導民眾。（本報檔案照）
華裔耆老仍難以預約接種，陳倩雯錄製普通話和廣東話預約教程指導民眾。（本報檔案照）

耆老和少數族裔社區民眾因語言和網路障礙，在預約新冠疫苗過程中困難重重，市議員陳倩雯專門完成講解預約程序的普通話和廣東話預錄電話，將從下周一(22日)起打給曼哈頓第華埠一選區的華裔民眾，指導有需要者進行疫苗預約。

近日來一直呼籲老人中心重開的陳倩雯指出，很多耆老在過去一年中怕感染選擇不出門，但長時間在家中避疫容易導致患上失智症等，她呼籲市府採取措施，安全重開老人中心，保證耆老能出來社交，緩解身心，也需要加快給耆老打疫苗。

紐約市符合疫苗注射資格的130萬名年長者中，至今只有28萬人接種了至少一劑疫苗；一些是因為對疫苗持懷疑態度，但更多是由於無法獲得預約。

陳倩雯辦公室表示，曾嘗試撥打預約電話，但該電話只有英語和西班牙語兩種自動語音服務，若想獲得中文服務需要在電話上要求中文翻譯，耗時且仍需要致電者懂一些英文。

陳倩雯指出，在近期市議會舉行的多場有關疫苗分發問題的公聽會上，市衛生局和相關部門所能提供的幫助極為有限；她認為，老人中心的員工更了解耆老的需求，只要安全重開，他們能夠真正幫助耆老獲得生活所需，緩解耆老的身心壓力，並能保證用少數族裔語言幫助耆老預約注射。

陳倩雯呼籲還未能預約的老人致電自己所屬的老人中心尋求幫助，她本人也錄製了普通話和廣東話的預約疫苗相關教程內容的預錄電話，其選區內民眾從22日起將會收到。

疫苗 老人中心 紐約市

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