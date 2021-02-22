長島15歲華裔女分享台灣歌仔戲 盼消除仇恨歧視

劉昕格在「非洲崛起」線上新春慈善募捐音樂會上介紹「和諧之歌」以及台灣歌仔戲。(世界和諧基金會提供)

紐約長島 15歲的華裔女孩劉昕格(Harmony Liu)，多年來關注及努力推動各族裔和平，面對近期越發嚴重的針對亞裔的仇恨、歧視犯罪，希望通過增加相互了解和獻出愛，來減少甚至消除族裔間的隔閡。

在紐約出生長大的劉昕格現為長島傑瑞柯高中(Jericho High School)十年級學生，課餘時間經常在世界和諧基金會(The World Harmony Foundation)做志願者，她21日表示，「自新冠疫情爆發以來，我從媒體上、社區裡看到針對亞裔的仇恨行為不時出現，我認為分享文化、增加族裔間的相互了解有助消除仇恨。」

劉昕格說，世界和諧基金會今年受邀參與由聯合國非政府組織日前舉辦的「非洲崛起」(Africa Rises)全球線上新春慈善募捐音樂會，此活動每年匯集數十位來自非洲、北美等地的藝術家，基金會推薦了「和諧之歌」以及著名的台灣 歌仔戲加入音樂會。

由台灣明華園戲劇總團製作與演出的歌仔戲是此次慈善音樂會中唯一代表東方的戲曲，為了讓該節目能夠更好的呈現，作為世界和諧基金會小大使的劉昕格，發揮她的視頻編輯、音樂等方面的特長，精心編輯演出視頻，並在音樂會中對該節目做詳細介紹。

劉昕格說，節目播出後，深受主辦方和觀眾喜愛，音樂會組織者還表示，將繼續帶著「和諧之歌」與「台灣歌仔戲」到更多國家做巡迴慈善公演，以和諧與文化促進和平、籌款幫助貧困地區。

去年疫情剛開始，在劉昕格的提議下，她和幾十名朋友、同學，把自己春節期間收到的紅包，捐贈給世界衛生組織，她說，「我相信愛和了解能夠消除仇恨、促進和平」。