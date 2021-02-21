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高危族染疫 紐約推抗體療法有效 華裔醫治療後5天好轉

記者牟蘭╱紐約報導
單株抗體療法對中、重症新冠患者有療效；圖為科研人員在抗體實驗室研發新冠藥物。(Getty Images)
單株抗體療法對中、重症新冠患者有療效；圖為科研人員在抗體實驗室研發新冠藥物。(Getty Images)

新冠疫苗尚未在全美普遍接種，如何減輕感染新冠肺炎的症狀並讓身體盡快恢復，十分重要；紐約市衛生局已在多家市立醫院以及在布魯克林的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)，向中、重症新冠患者提供單株抗體療法，大多數患者的症狀在治療後七天緩解。

紐約市衛生局(DOH)19日在一場面向醫生與醫療機構的內部會議中，推廣單株抗體(Monoclonal Antibody)治療方法，以降低治療新冠病毒的人力成本，緩解醫療系統的壓力。

針對輕症或中症的染疫患者，在出現病症十天內，接受約60分鐘的靜脈點滴注射，能極大程度降低病情惡化與死亡的風險。

「雷傑納隆製藥」與禮萊藥廠(Eli Lilly)生產的抗體療法藥劑，已獲聯邦食品...
「雷傑納隆製藥」與禮萊藥廠(Eli Lilly)生產的抗體療法藥劑，已獲聯邦食品及藥物管理局批准使用。(Getty Images)

會上介紹，單株抗體療法是通過實驗藥物製造的細胞產生替代抗體，阻止新冠病毒在人體內繁殖；目前「雷傑納隆製藥」(Regeneron Pharmaceuticals)與禮萊藥廠(Eli Lilly)生產的藥劑，已被聯邦食品及藥物管理局(FDA)緊急批准，投入使用。

一名已接受這種方式治療並康復的華裔醫生表示，她接受治療五天左右身體好轉，染疫期間只出現乾咳的症狀。

據禮萊藥廠1035名中重症新冠患者的第三期臨床數據顯示，這些患者在確診三天內接受臨床實驗，其中517人注射安慰劑，518人接受單株抗體治療；前者住院率為7%，有十人死亡，後者住院率只有2%，無人死亡，且受訪者稱他們的症狀在七天後緩解。

市衛生局的信息顯示，若民眾患有慢性腎病、糖尿病、免疫系統疾病以及65歲以上耆老等易感人群，在出現新冠症狀十天內，可選擇接受這種治療方式。

會議建議醫療機構，為患者在16分鐘到60分鐘內一次性靜脈注射實驗藥劑，注射後觀察60分鐘，再讓患者離開；根據實驗數據，接受相關藥劑後，可能產生噁心或注射後皮膚紅腫等副作用，較少人出現過敏反應。

日前接受單株抗體治療的亞美醫師協會首席醫療官吳佩詩表示，她在急診室工作的丈夫於四周前染疫，她也相繼出現身體疼痛以及乾咳症狀，隨後在病毒檢測中確診；她說，因自己屬於高危人群，在確診第四天時，前往醫院接受單株抗體治療，一次性注射一瓶藥劑後，未出現任何副作用，隨後回家觀察。

吳佩詩說，染疫過程中，她只出現乾咳，沒有發燒，也沒有出現其他症狀，她接受抗體治療後的五至七天病情好轉，兩周後身體完全康復；她以自身經歷，呼籲接觸病毒者盡快檢測病毒，尤其是高危人群，確診後需諮詢家庭醫生，採取下一步治療。

亞美醫師協會醫療總監伍賢漢表示，這種治療方法已在數月前通過協會的醫生推廣，受到患者好評；他介紹，目前多家市立醫院與瑪摩利醫院等都提供這種治療方式，詳情可登錄https://hitesite.org/about查詢。

伍賢漢說，確診患者可通過家庭醫生預約，或直接前往可提供這類治療方式的醫院治療；他說，多數醫療保險報銷單株抗體治療費用。

紐約市 檢測 醫療保險

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