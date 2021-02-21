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休班遇火燒車 海關執法員梁文軒冒火救人

記者牟蘭／紐約報導
梁文軒(左)見義勇為救人的舉動，受到甘迺迪國際機場(JFK)CBP主任嘉獎。(CBP提供)
梁文軒(左)見義勇為救人的舉動，受到甘迺迪國際機場(JFK)CBP主任嘉獎。(CBP提供)

加入聯邦海關與邊境保護局(CBP)大紐約區辦公室不到一年的華裔執法人員梁文軒，上月底休班期間，看到路邊一輛正在燃燒的汽車，立即報警求助，他並發現一名困在車中的人員；為及時救出被困者，他在警員趕來前，與另一名路人冒著生命危險衝進火中營救傷者，所幸三人均成功脫危。

梁文軒日前接受本報採訪時表示，他12歲時與父母從台灣移民美國、定居紐約市，後因父母工作變動，搬到維吉尼亞州生活，2015年他25歲時，成為一名警員，五年後隨家人搬回紐約市，並於一年前加入CBP，成為海關執法人員。

目前仍在工作見習期的梁文軒說，他今年1月27日下午1時30分左右休班時，正巧看到路邊停泊一輛正在燃燒的汽車，走進查看後，發現一名司機被困在車中；他立即撥打911報警，同時也會同另一名見義勇為的路人，爭分奪秒嘗試把受困者救出著火的車子，最終成功解救。

梁文軒表示，從事警察的工作時，他也曾在巡邏期間，在道路、沙灘以及其他場所，搶救吸毒過量、溺水與其他遇到緊急狀況的人員，但加入CBP後，他今年1月首次營救他人，為這次成功的行動感到高興。

當他告知父母自己救人的事情後，父母很害怕，擔憂他的安危，但同時也為他的舉動自豪；他說，作為一名海關執法人員，遇到緊急狀況衝到前線，也是他的責任。

梁文軒因這次營救舉動，受到甘迺迪國際機場(JFK)CBP辦公室主任Sal Ingrassia的嘉獎，他在推特上表示，因為梁文軒的迅速行動，救回了一個生命，「無論是休班還是當班，CBP執法人員都會隨時準備幫助民眾」。

紐約市 CBP 汽車

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